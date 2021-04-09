Группа депутатов правящей Либерально-демократической партии будет добиваться закона об ЛГБТ

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Комитет правящей партии Японии заявил, что будет стремиться принять закон, способствующий пониманию сексуальных меньшинств, в ходе текущей сессии парламента, которая завершится в июне.

Предварительный план законопроекта, представленный на заседании Комитета специальной миссии Либерально-демократической партии по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, требует, чтобы правительство разработало базовый план по содействию пониманию лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов и пересматривало свою политику в этом отношении каждые три года.

Он также призывает компании и школы содействовать пониманию ЛГБТ и обеспечивать возможности для консультаций по вопросам, с которыми они сталкиваются. В законопроекте не предусмотрены штрафы за несоблюдение рекомендаций.

Комитет пытался представить аналогичный законопроект в 2016 году, но встретил сопротивление в ЛДП.

Движение к принятию закона об ЛГБТ возобновилось после того, как в марте окружной суд Саппоро постановил, что отказ Японии признавать однополые браки является неконституционным. Однако внутри ЛДП по-прежнему существует решительная оппозиция такому закону, в основном со стороны консервативных членов.

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