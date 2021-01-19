Трансгендеры в Японии: в 2019 году 948 человек официально изменили пол

Трансгендеры в Японии: в 2019 году 948 человек официально изменили полОбщество Политика
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В 2004 году вступил в силу Специальный закон о расстройстве гендерной идентичности, который позволяет людям, чей гендер не совпадает с определённым при рождении полом, изменить свой пол в семейном реестре, и всё больше людей официально меняют свой пол.
Согласно судебной статистике, в 2019 году суды по семейным делам утвердили возможность изменения пола в семейном реестре в соответствии с законом для подавших в этом году заявления 953 человек, всего же за год официально пол изменило 1010 человек, включая тех, которые получили такую возможность ранее. В отношении 959 человек были приняты решения в течение 2019 года, 948 человек получили документ, разрешающий изменить пол регистрации, что является рекордным уровнем.
Ежегодное общее количество людей, меняющих пол, постоянно увеличивается с 2004 года, когда закон вступил в силу, за исключением 2018 года, когда оно немного сократилось. В 2004 году их было всего 97, но за 10 лет к 2014 году оно превысило 800, и с тех пор продолжало умеренно расти.
С увеличением ежегодного числа изменивших пол всё больше становится их общее количество, в 2019 год их было 9625 человек, и если в 2020 году будет одобрено такое же количество заявлений, как и в предыдущем, то всего в Японии будет насчитываться более 10 000 человек, официально изменивших пол.
Фотография к заголовку: PIXTA
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