Трансгендеры в Японии: в 2019 году 948 человек официально изменили пол

Всё большее число людей осознаёт, что их гендер отличается от пола, определённого при рождении, и меняют пол в семейном реестре на основании Специального закона о расстройстве гендерной идентичности. В 2019 году так поступило 948 человек, что является рекордным показателем за всю историю, а общее их количество с момента вступления закона в силу (2004 год) составило 9625 человек.

В 2004 году вступил в силу Специальный закон о расстройстве гендерной идентичности, который позволяет людям, чей гендер не совпадает с определённым при рождении полом, изменить свой пол в семейном реестре, и всё больше людей официально меняют свой пол.

Согласно судебной статистике, в 2019 году суды по семейным делам утвердили возможность изменения пола в семейном реестре в соответствии с законом для подавших в этом году заявления 953 человек, всего же за год официально пол изменило 1010 человек, включая тех, которые получили такую возможность ранее. В отношении 959 человек были приняты решения в течение 2019 года, 948 человек получили документ, разрешающий изменить пол регистрации, что является рекордным уровнем.

Ежегодное общее количество людей, меняющих пол, постоянно увеличивается с 2004 года, когда закон вступил в силу, за исключением 2018 года, когда оно немного сократилось. В 2004 году их было всего 97, но за 10 лет к 2014 году оно превысило 800, и с тех пор продолжало умеренно расти.

С увеличением ежегодного числа изменивших пол всё больше становится их общее количество, в 2019 год их было 9625 человек, и если в 2020 году будет одобрено такое же количество заявлений, как и в предыдущем, то всего в Японии будет насчитываться более 10 000 человек, официально изменивших пол.

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