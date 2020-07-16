Многие в Японии понимают необходимость поддержки ЛГБТ, но реальные меры принимает всего 10% компаний

Многие в Японии понимают необходимость поддержки ЛГБТ, но реальные меры принимает всего 10% компанийОбщество
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Насколько приспособлена рабочая обстановка к потребностям ЛГБТ – в частности, трансгендеров, у которых самоощущение не совпадает с физическими половыми признаками?
В опросе Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, проведенном в 10 000 компаний с 50 и большим количеством сотрудников (релевантные ответы получены от 2388), спрашивали, необходимо ли создавать рабочую среду, в которой бы легче работалось представителям сексуальных меньшинств. Согласны были 17,3%, скорее согласны 55,3%, что в общем составляет более 70%. В частности, в компаниях, где занято более 1000 человек, так ответили 42,0% и 49,6% соответственно, то есть в сумме более 90%.
Однако на вопрос «Как вы думаете, в вашей компании есть представители сексуальных меньшинств?», большинство ответило «Нет» или «Не знаю», и в результате утвердительный ответ на вопрос, предпринимаются ли меры в интересах меньшинств или с учётом их существования, только 10,9% ответили утвердительно. Компании, где работает 1000 и более человек, так ответило 43,1%, 10,0% из компаний с 100-999 сотрудниками, и лишь 3,8% среди небольших фирм, где работает 99 и менее человек. Таким образом, пока создание рабочей среды, где множество людей чувствуют себя комфортно, ещё не стало реальностью.
Представителей компаний, в которых реализуется одна или более мер в интересах меньшинств или с учётом их существования, спросили о целях и ожидаемых результатах таких мер. Оказалось, что основными мотивами были ощущение социальной ответственности и стремление сделать рабочее место комфортным для работников во всём их разнообразии.
Фотография к заголовку: PIXTA