Результаты опроса показывают, что в 50% случаев на рабочих местах не существует системы поддержки ЛГБТ

В Японии термин «ЛГБТ» для обозначения сексуальных меньшинств стал уже довольно привычным, но пока ещё только 31,0% респондентов отвечают, что полностью его понимают, и 50,6% – что понимают в некоторой мере. В нынешней ситуации у меньшинств ещё по-прежнему существует множество неудобств и проблем.

В конце августа 2020 года банк au Jibun Bank, главный офис которого расположен в токийском районе Тюо, провёл анкетный опрос двух групп по 500 деловых людей – представителей сексуальных меньшинств и тех, кто к ним не относится (всего 1000 человек) по всей стране. На вопрос о том, есть ли в компании, где они работают, система поддержки или инициативы, касающиеся ЛГБТ, почти половина (48,3%) респондентов ответила отрицательно. Показатель отрицательных ответов в японских компаниях был на 20 процентных пунктов выше по сравнению с японскими представительствами зарубежных фирм.

О конкретных мерах поддержки ЛГБТ чаще всего отмечали «ценные поздравительные подарки, возможность взять отпуск для похорон и т. п. предоставляются и при партнёре одного пола» (36,6%), «получение знаний об ЛГБТ» (36,1%), «участие в мероприятиях ЛГБТ и их спонсирование» (34,4%) и «просветительская работа о недопущении дискриминации» (33,0%).

У респондентов из числа ЛГБТ спрашивали, насколько важным было наличие систем и инициатив поддержки ЛГБТ при выборе компании. «Важно» и «В некоторой степени важно» ответило 20,6% – неожиданно выяснилось, что почти 80% людей не принимали во внимание систему поддержки.

Респонденты называли причины, по которым ми не казалось важным отношение компаний к ЛГБТ. «Моя сексуальность – моё личное дело, и я не хочу, чтобы компания что-то делала в этой связи» (48-летний мужчина), «Мне не нужно обращать особое внимание на это – главное, чтобы не было крайней дискриминации» (23-летний мужчина) и «Я не собиралась делать каминг-аут» (45-летняя женщина).

Спросили и о том, какую систему поддержки и инициативы ЛГБТ они хотели бы видеть. «Я была бы рада открытости и пониманию на рабочем месте» (27-летняя женщина), «Я не люблю, когда касаются самых чувствительных мест, поэтому я хочу, чтобы провели курс, обучающий не проявлять особого отношения» (30-летняя женщина). Многие люди хотели большего понимания их проблем.

Из ЛГБТ-респондентов лишь 17,6%, то есть менее одной пятой, делали каминг-аут. По этой причине возникают свои сложности. «мне приходится лгать, когда меня спрашивают, когда я женюсь и почему у меня нет девушки» (39-летний мужчина), «Не могу поддерживать разговор о противоположном поле – о любимых актрисах, о браке» (40-летний мужчина) и «Не хочу носить форменную одежду» (45-летняя женщина).

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме