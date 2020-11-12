В Японии однополым парам выдано 1301 свидетельство: 5 лет с момента начала действия системы свидетельств о партнёрстве

По всей стране более 60 муниципалитетов выдают однополым парам сертификаты, определяющие их отношения как эквивалентные браку. Однако закон пока не предусматривает для таких пар правил наследования, налоговых льгот и других прав, которые предоставляются обычным семьям.

5 ноября 2015 года в токийских районах Сибуя и Сэтагая начала действовать система партнёрства, при которой отношения однополых партнёров признаются как эквивалентные браку. Однополые браки не предусмотрены японским законодательством, но при подтверждении партнёрства местными властями такие пары признаются семьёй некоторыми страховыми компаниями, они могут пользоваться семейными скидками на мобильные телефоны и подавать заявки на переезд в государственное жильё.

Согласно опросу, проведенному районом Сибуя в сотрудничестве с НПО «Нидзииро дайбасити», до 30 сентября 2020 года систему партнёрства внедрили 59 муниципалитетов по всей стране, и за последние пять лет в местные органы власти за сертификатом партнёрства обратилась 1301 пара.

В октябре система была принята в г. Сакадо преф. Сайтама и г. Коганэи преф. Токио, а в ноябре – в г. Тотиги и г. Мацудо преф. Тиба, а также в г. Китамото преф. Сайтама – таким образом, она действует уже в 64 муниципалитетах.

Количество сертификатов, выданных органами местного самоуправления, внедрившими систему партнёрства (к 30 сентября 2020 г.)

Муниципалитет Кол-во Муниципалитет Кол-во Саппоро, Хоккайдо 104 Преф. Ибараки 34 Г. Канума преф. Тотиги 1 Пос. Оидзуми преф. Гумма 1 Г. Сайтама преф. Сайтама 16 Г. Кавагоэ преф. Сайтама 9 Г. Тиба преф. Тиба 75 Р-н Минато, Токио 8 Р-н Бункё, Токио 6 Р-н Сэтагая, Токио 128 Р-н Сибуя, Токио 50 Р-н Накано, Токио 63 Р-н Тосима, Токио 32 Р-н Эдогава, Токио 15 Футю, Токио 8 Г. Йокогама преф. Канагава 113 Г. Кавасаки преф. Канагава 19 Г. Сагамихара преф. Канагава 11 Г. Ёкосука преф. Канагава 17 Г. Камакура преф. Канагава 5 Г. Одавара преф. Канагава 6 Г. Дзуси преф. Канагава 1 Пос. Хаяма преф. Канагава 3 Г. Ниигата преф. Ниигата 7 Г. Хамамацу преф. Сидзуока 22 Г. Нисио преф. Айти 0 Город Тоёакэ преф. Айти 1 Г. Инабэ преф. Миэ 0 Г. Ига преф. Миэ 5 Г. Киото преф. Киото 27 Преф. Осака 46 Г. Осака преф. Осака 237 Г. Сакаи преф. Осака 21 Г. Кайдзука преф. Осака 0 Г. Хираката преф. Осака 11 Город Тондабаяси преф. Осака 2 Г. Дайто преф. Осака 1 Коно, префектура Осака 1 Г. Амагасаки преф. Хёго 12 Г. Асия преф. Хёго 1 Г. Итами преф. Хёго 2 Г. Такарадзука преф. Хёго 10 Г. Каваниси преф. Хёго 0 Г. Мита преф. Хёго 3 Г. Нара преф. Нара 3 Г. Яматокоорияма преф. Нара 0 Г. Окаяма преф. Окаяма 5 Г. Содзя преф. Окаяма 2 Г. Токусима преф. Токусима 4 Г. Такамацу преф. Кагава 6 Г. Митоё преф. Кагава 3 Г. Китакюсю преф. Фукуока 13 Г. Фукуока преф. Фукуока 77 Г. Кога преф. Фукуока 2 Г. Нагасаки преф. Нагасаки 5 Г. Кумамото преф. Кумамото 2 Г. Миядзаки преф. Миядзаки 12 Пос. Кидзё преф. Миядзаки 0 Г. Наха преф. Окинава 33

© р-н Сибуя, НКО «Нидзииро дайбасити», 2020

Ранее такая система не существовала нигде в регионе Тохоку, но с декабря она начнёт действовать в городе Хиросаки преф. Аомори. Согласно опросу, проведённому сетью однополых партнерств, и в других муниципалитетах ведётся подготовка к внедрению системы в конкретные сроки.

Органы местного самоуправления, планирующие внедрение системы партнёрства

Префектура Муниципалитет Дата введения Аомори Г. Хиросаки Декабрь 2020 г. Сайтама Г. Коносу Декабрь 2020 г. Токио Г. Кунитати Апрель 2021 г. Г. Кокубундзи До конца 2020 финансового года Нагано Г. Мацумото Апрель 2021 г. Сидзуока Г. Фудзи Апрель 2021 г. Айти Г. Нагоя В 2021 финансовом году Киото Г. Камэока Подготовка к внедрению в 2020 г. Хёго Г. Акаси Январь 2021 г. Хиросима Г. Хиросима Как можно раньше в 2020 финансовом году Коти Г. Коти Февраль 2021 г. Кагосима Г. Ибусуки Апрель 2021 г.

Источник: Сеть однополых партнёрств

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