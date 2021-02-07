Поддержка ЛГБТ-студентов в Японии: своя политика в этом отношении есть только у 7% университетов

В Японии менее 10% университетов, колледжей и профессиональных училищ проводят политику поддержки студентов из числа сексуальных меньшинств (ЛГБТ).

Японская организация поддержки студентов (JASSO), независимое административное агентство, которое предоставляет стипендии студентам и поддерживает проекты для иностранных студентов, изучает ситуацию с поддержкой студентов в университетах и ​​других учреждениях. В ходе опросе 2019 года ответили в общей сложности представители 1154 университетов, колледжей и профессиональных училищ по всей стране.

Согласно полученным данным, общеуниверситетскую политику реагирования на нужды ЛГБТ разработало 7,7% университетов, 3,5% младших колледжей и 0,0% технических колледжей, что значительно меньше показателей по другим параметрам. Среди опрошенных университетов такая политика разработана в 17,4% национальных, 5,4% государственных и 6,6% частных университетах.

Самой распространённой конкретной мерой поддержки ЛГБТ в университетах было «руководство по использованию универсальных туалетов» (34,5%). Кроме того, встречается индивидуальное прохождение медосмотра, либо же медосмотр в такое время, когда нет других студентов (30,1%), использование при обращении на занятиях либо в университетских учреждениях тех имён, которые предпочитают они сами (26,2%).

Меры по поддержке ЛГБТ-студентов (%)

Университеты Колледжи Профессиональные

училища Пол по возможности не указывается 20,8 12,4 10,5 Использование обращений, соответствующих гендерному ощущению студента 19,9 9,8 5,3 Использование на занятиях и в учреждениях предпочитаемого студентом имени 26,2 14,0 8,8 Руководство по использованию универсальных туалетов 34,5 17,5 17,5 Если при занятиях физкультурой или внешкольными мероприятиями существуют гендерные факторы, об этом предупреждают перед регистрацией на курс. 7,3 4,8 1,8 Индивидуальное отношение при использовании раздевалок 16 9,5 8,8 Индивидуальные медосмотры 30,1 14,9 5,3 Другое 6,1 3,5 5,3 Не ответили 43,2 63,2 68,4

Источник: данные исследования Японской организации поддержки студентов (JASSO) за 2019 год.

О количестве обращений за консультациями в связи с проблемами ЛГБТ 16,6% университетов, 10,8% колледжей и 14% профессиональных училищ ответили, что оно растёт. Соответственно 4,7%, 3,8% и 1,8% таких учебных заведений сообщают о сокращении таких обращений. Не смогли ответить 37,9% университетов, 49,2% колледжей и 42,1% профучилищ.

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