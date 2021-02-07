Поддержка ЛГБТ-студентов в Японии: своя политика в этом отношении есть только у 7% университетов

Поддержка ЛГБТ-студентов в Японии: своя политика в этом отношении есть только у 7% университетовОбщество
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Японская организация поддержки студентов (JASSO), независимое административное агентство, которое предоставляет стипендии студентам и поддерживает проекты для иностранных студентов, изучает ситуацию с поддержкой студентов в университетах и других учреждениях. В ходе опросе 2019 года ответили в общей сложности представители 1154 университетов, колледжей и профессиональных училищ по всей стране.
Согласно полученным данным, общеуниверситетскую политику реагирования на нужды ЛГБТ разработало 7,7% университетов, 3,5% младших колледжей и 0,0% технических колледжей, что значительно меньше показателей по другим параметрам. Среди опрошенных университетов такая политика разработана в 17,4% национальных, 5,4% государственных и 6,6% частных университетах.
Самой распространённой конкретной мерой поддержки ЛГБТ в университетах было «руководство по использованию универсальных туалетов» (34,5%). Кроме того, встречается индивидуальное прохождение медосмотра, либо же медосмотр в такое время, когда нет других студентов (30,1%), использование при обращении на занятиях либо в университетских учреждениях тех имён, которые предпочитают они сами (26,2%).
Меры по поддержке ЛГБТ-студентов (%)
|Университеты
|Колледжи
|Профессиональные
училища
|Пол по возможности не указывается
|20,8
|12,4
|10,5
|Использование обращений, соответствующих гендерному ощущению студента
|19,9
|9,8
|5,3
|Использование на занятиях и в учреждениях предпочитаемого студентом имени
|26,2
|14,0
|8,8
|Руководство по использованию универсальных туалетов
|34,5
|17,5
|17,5
|Если при занятиях физкультурой или внешкольными мероприятиями существуют гендерные факторы, об этом предупреждают перед регистрацией на курс.
|7,3
|4,8
|1,8
|Индивидуальное отношение при использовании раздевалок
|16
|9,5
|8,8
|Индивидуальные медосмотры
|30,1
|14,9
|5,3
|Другое
|6,1
|3,5
|5,3
|Не ответили
|43,2
|63,2
|68,4
Источник: данные исследования Японской организации поддержки студентов (JASSO) за 2019 год.
О количестве обращений за консультациями в связи с проблемами ЛГБТ 16,6% университетов, 10,8% колледжей и 14% профессиональных училищ ответили, что оно растёт. Соответственно 4,7%, 3,8% и 1,8% таких учебных заведений сообщают о сокращении таких обращений. Не смогли ответить 37,9% университетов, 49,2% колледжей и 42,1% профучилищ.
Фотография к заголовку: PIXTA
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