Некоторые члены либерально-демократической партии требуют введения закона об ЛГБТ

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Токио, 29 марта (Jiji Press). Некоторые члены правящей Либерально-демократической партии Японии призывают к принятию нового закона, который улучшит понимание обществом лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, или ЛГБТ.

Комитет специальной миссии ЛДП по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, который возглавляет бывшая министр обороны Инада Томоми, надеется подготовить такой законопроект для принятия уже на нынешней сессии парламента страны, завершающейся в июне.

«Мы хотим представить его до Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио», – сказал депутат от этой партии.

Сторонников такого закона в партии воодушевило постановление окружного суда Саппоро о том, что отказ правительства одобрить однополые браки является неконституционным.

«Если общественная осведомлённость об ЛГБТ повысится, мы сможем провести более глубокое обсуждение однополых браков и партнёрских отношений», – написала Инада в Twitter сразу после того, как 17 марта было вынесено это постановление.

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