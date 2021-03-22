В Японии Верховный суд подтвердил правовую защиту однополых партнёрских отношений

Новости

Токио, 18 марта (Jiji Press). Верховный суд Японии оставил в силе постановление суда о том, что однополые пары, состоящие в фактических браках, должны иметь право на те же юридически защищённые льготы, что и гетеросексуальные пары в фактических браках.

В решении от 17 марта Вторая судебная коллегия Верховного суда утвердила решение судов низшей инстанции, согласно которым бывший партнёр истца обязан выплатить 1,1 миллиона йен в качестве возмещения ущерба после того, как пара рассталась из-за неверности бывшего партнера. Суд отклонил апелляцию бывшего партнера.

В марте прошлого года Высокий суд Токио постановил, что обоим членам однополой пары должна быть предоставлена ​​такая же правовая защита, как и определяемая Гражданским кодексом для фактических брачных отношений.

Это первое постановление Верховного суда о возмещении ущерба на основании признания однополых пар состоящими в фактических брачных отношениях.

В сентябре 2019 года отделение Мока районного суда Уцуномия заявило, что трудно определить необходимость ограничения брака только гетеросексуальными парами, и что существует значительная необходимость в обеспечении определённого уровня защиты для пар одного пола.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме