В Японии суд признал неконституционным отказ в признании однополых браков
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Саппоро, 17 марта (Jiji Press). В Японии в первом решении по серии судебных исков, связанных с однополыми браками по всей стране, суд признал отсутствие официального признания однополых браков в стране неконституционным.
В своем постановлении окружной суд Саппоро отклонил иск трёх однополых пар, проживающих в префектуре Хоккайдо, о возмещении ущерба в размере 1 миллиона йен на человека от правительства Японии.
Суд Саппоро установил, что нынешняя ситуация, при которой однополые пары не могут получать юридические льготы из-за отсутствия официального признания, нарушает статью 14 Конституции, которая гарантирует равенство всех перед законом.
Непризнание однополых браков – это «дискриминация, не основанная на разумных основаниях», – сказала председательствующая судья Такэбэ Томоко.
Она, однако, добавила, что, поскольку многие люди в стране только недавно начали положительно относиться к однополым бракам, правительству нелегко сразу признать неконституционность ситуации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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