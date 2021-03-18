В Японии суд признал неконституционным отказ в признании однополых браков

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Саппоро, 17 марта (Jiji Press). В Японии в первом решении по серии судебных исков, связанных с однополыми браками по всей стране, суд признал отсутствие официального признания однополых браков в стране неконституционным.

В своем постановлении окружной суд Саппоро отклонил иск трёх однополых пар, проживающих в префектуре Хоккайдо, о возмещении ущерба в размере 1 миллиона йен на человека от правительства Японии.

Суд Саппоро установил, что нынешняя ситуация, при которой однополые пары не могут получать юридические льготы из-за отсутствия официального признания, нарушает статью 14 Конституции, которая гарантирует равенство всех перед законом.

Непризнание однополых браков – это «дискриминация, не основанная на разумных основаниях», – сказала председательствующая судья Такэбэ Томоко.

Она, однако, добавила, что, поскольку многие люди в стране только недавно начали положительно относиться к однополым бракам, правительству нелегко сразу признать неконституционность ситуации.

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