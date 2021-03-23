В префектуре Миэ в Японии принято постановление, запрещающее разглашение сексуальной ориентации других людей

Общество Политика

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Г. Цу, префектура Миэ, 23 марта (Jiji Press). Сегодня собрание префектуры Миэ приняло постановление, включающее запрет на аутинг – принуждение к разглашению сексуальной ориентации либо её разглашение без согласия человека. Постановление вступит в силу 1 апреля.

Префектура Миэ, расположенная в центральной части Японии, первой из 47 префектур страны введёт в действие постановление, ясно запрещающее аутинг.

Постановление направлено на содействие созданию общества, в котором уважаются права человека независимо от индивидуальной сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и принимается разнообразие образа жизни, однако постановление не предусматривает наказания за нарушение запрета. 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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