В Японии суд признал законным запрет на пользование женским туалетом трансгендеру

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Токио, 27 мая (Jiji Press). Высокий суд Токио постановил, что министерство торговли имело основания ограничить использование женских туалетов официальным лицом-трансгендером и отменил решение суда низшей инстанции.

«Ограничение нельзя считать необоснованным», – сказал председательствующий судья Китадзава Дзюнъити.

Судья обязал государство выплатить 110 000 йен в качестве компенсации за душевные страдания, причинённые неуместными замечаниями начальства этого человека, отрицая при этом незаконность ограничения на пользование туалетом.

Сумма оказалась ниже 1,32 миллиона йен, присуждённых решением Окружного суда Токио в декабре 2019 года, в котором говорилось, что «ограничение является незаконным, поскольку ограничивает участие людей в социальной жизни из-за их самоопределения гендера».

У сотрудника-трансгендера в возрасте 50 лет диагностировано расстройство половой идентичности, но в семейном реестре он по-прежнему зарегистрирован как мужчина.

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