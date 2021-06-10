В суд на Хоккайдо поступил иск о возмещении ущерба в связи с отказом в предоставлении супружеских пособий однополой паре
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Саппоро, 9 июня (Jiji Press). Жительница города Саппоро на Хоккайдо, состоящая в однополых отношениях, подала иск о возмещении ущерба в связи с отказом администрации префектуры предоставить супружеские пособия паре, живущей в фактическом браке.
В иске, поданном против правительства префектуры Хоккайдо и ассоциации взаимопомощи государственных служащих префектур, утверждается, что отказ нарушает конституционные гарантии равенства всех перед законом.
В иске, поданном в окружной суд Саппоро, 51-летняя Сасаки Каору, бывшая госслужащая префектуры, потребовала 4,83 миллиона йен в качестве компенсации за причинённый ущерб.
По словам юристов Сасаки, это первый иск, поданный однополой парой в Японии по поводу супружеских и других льгот.
В 2018-2019 годах Сасаки обращалась к администрации префектуры с просьбой предоставить супружеские пособия, в то же время попросив ассоциацию взаимопомощи предоставить паре юридическое признание, но они отклонили требования на основании того, что у Сасаки партнёр того же пола.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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