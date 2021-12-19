Школы под общественным управлением в Японии: более 10 000 «коммунальных школ» по всей стране

Школы под общественным управлением в Японии: более 10 000 «коммунальных школ» по всей странеОбщество Образование
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Согласно опросу, проведенному Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий, количество государственных начальных, неполных и средних школ, определённых в качестве «коммунальных школ» (школы, управляемые местными общинами), на 1 мая 2021 года составило 11 856, то есть по сравнению с 9788 в 2020 году выросло более чем на 2000. Среди всех 35 571 государственных школ в стране они занимают 33,3%.
По типам учебных заведений «коммунальными» являются 276 детских садов (9,8%), 7051 начальная школа (37,5%), 3339 школ средней ступени (36,5%), 95 школ обязательного среднего образования, т. е. включающих начальную и среднюю ступень (66%), 805 старших школ (22,9%), 4 школы средней-старшей ступени (11,8%) и 286 школ для детей с особыми потребностями (26%). По сравнению с 2017 годом особенно выросло количество старших школ – в 12,3 раза, и школ для детей с особыми потребностями – в 13,6 раза.
«Коммунальные школы» по типам учебных заведений на май 2021 года (в скобках дан показатель роста по сравнению с предыдущим годом)
|Типы
|Количество
|Доля в общем кол-ве
|Детские сады
|276 (39)
|9,8%
|Начальная школа
|7051 (1167)
|37,5%
|Школа средней ступени
|3339 (618)
|36,5%
|Школы обязательного среднего образования
|95 (19)
|66%
|Старшие школы
|805 (137)
|22,9%
|Школы средней-старшей ступени
|4 (1)
|11,8%
|Специальные школы
|286 (87)
|26%
|Всего
|11 856 (2068)
|33,3%
Составлено по данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии
Система «коммунальных школ» предусматривает создание совета управления школой, состоящего из родителей и местных жителей и отражающего мнение общины в отношении управления школой. Она была учреждена в 2004 году после пересмотра Закона о местном управлении образованием. После того, как содействие таким советам стало обязательным для муниципальных советов по образованию в 2017 году, число таких школ стало стремительно расти, и к 1 мая 2009 года эту систему внедрил 1041 муниципалитет из 1815 органов местного самоуправления по всей стране.
В качестве показательного примера можно привести город Митака в Токио, где действует «коммунальная школа», включающая младшую и среднюю ступень, местных жителей приглашают в городские школы, они устраивают практические экскурсии на рабочие места, знакомство с традиционной культурой, проводят уроки по предотвращению ущерба от стихийных бедствий. Жители участвуют в уроках, набирают волонтёров, которые помогают детям в учёбе – этот город известен своими усилиями по созданию школ, поддерживаемых местным сообществом.
Кроме того, в городе Нагато префектуры Ямагути стремятся объединить в одну сеть поддержку начальных и средних школ с системой муниципальных общественных холлов – например, для учёбы детей по субботам, в общественном холле учредили «Субботнюю школу Ваку-Ваку», в сотрудничестве с местными группами содействия образованию и проводится обучение по предотвращению ущерба от стихийных бедствий, уроки кулинарии для родителей и детей, занятия по изготовлению воздушных змеев и другая деятельность.
Фотография к заголовку: PIXTA
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