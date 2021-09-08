Опрос школьников: каким они видят свой годовой доход к 45-летнему возрасту?

Как школьники видят своё будущее сейчас, в условиях масштабных стихийных бедствий и затяжного коронавирусного кризиса? В ходе опроса учеников средних и старших классов школы, проведенного Sony Life, более 60% респондентов сказали, что беспокоятся о том, какой станет Япония через 10 лет. С другой стороны, большинство относится к собственному будущему с оптимизмом – это признак уверенности в своих силах или защитная психологическая реакция?

Страховая компания Sony Life в июне провела онлайн-опрос среди учащихся средних и старших классов по всей стране, собрав релевантные ответы от 200 учеников средних и 800 учеников старших классов.

Каким они представляют будущее Японии через 10 лет? «Светлое будущее» видят 38% учеников средних и 31,1% учеников старших классов, а о «тревожащем будущем» беспокоится 62% учащихся средних и 68,9% учеников старших классов.

На вопрос об их собственном будущем через 10 лет 54,5% учеников средних классов и 51,6% старшеклассников ответили «светлое» и «скорее светлое», соответственно 45,5% и 48,4% школьников назвали его «тревожащим» и «скорее тревожащим» – таким образом, преобладали всё же оптимистические взгляды.

В ходе опроса также задавали вопросы о выборе профессии и доходов. На вопрос о том, на какой работе они были бы счастливы, школьники средних и старших классов выбрали высокооплачиваемую работу с высокой сверхурочной занятостью, 55,5% и 53,4% соответственно, и меньше половины хотели бы работу без сверхурочных, хотя и с небольшой зарплатой.

У школьников спросили о желаемом годовом доходе к 45 годам, исходя из предположения, что это примерно средний возраст их родителей. Средний показатель составил 11,75 миллиона йен (около 107 тыс. долларов США на момент публикации) у учеников средних классов и 9,53 миллиона йен у старшеклассников. Желаемый годовой доход в возрасте 30 лет составлял 9,05 миллиона йен для средних классов и 6,85 миллиона йен – для старших. Ученики средних классов, вероятно, пока очень амбициозны или наивны, и видят своё будущее очень оптимистично, тогда как старшеклассники, похоже, оценивают ситуацию более реалистично и называют более скромные цифры.

Средняя желаемая сумма сбережений к 30 годам составила 10,24 миллиона йен у учеников средних классов и 8,55 миллиона йен у старшеклассников, к 45 годам школьники средних классов хотели бы накопить 13,52 миллиона йен, а старшеклассники – 12,74 миллиона йен. Правительственная оценка в 20 миллионов йен накоплений, необходимых для выходящих на пенсию, выглядит спорной, но к 65 годам, возможно, многим и удастся выйти на этот уровень.

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