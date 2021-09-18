Результаты национального теста успеваемости учеников младших и средних классов: у школьников пока недостаточно общих знаний и умения их применять

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий объявило результаты Национального исследования успеваемости и учебной ситуации 2021 года (национального теста успеваемости), проведенного среди учеников 6 класса младшей и 3 класса средней ступени обучения.

Средний процент правильных ответов у учеников 6 класса младшей школы составлял 64,9% по японскому языку и 70,3% по математике, аналогичные показатели в последнем, 3-м классе средней школы составили 64,9% 57,5%. По количеству правильных ответов лидируют префектуры Акита, Фукуи и Исикава.

В прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции тест не проводили, и он прошёл 27 мая впервые за два года. В тесте приняло участие 1 063 371 учеников младших и 1 092 580 учащихся средних классов. Тест проводился впервые после введения нового курса обучения в начальной школе.

Одновременно с тестом проводился и анкетный опрос учащихся о чувствах в связи с закрытиями школ из-за распространения инфекции прошлой весной. На вопрос о том, испытывали ли они беспокойство в этой связи, «Да» и «Скорее да» ответило 55% учеников начальной школы и 62,5% учеников средних классов.

Результаты анкетирования учеников о закрытии школ в связи с распространением нового коронавируса (%)

Вариант 1 «Испытывал беспокойство по поводу учёбы»

Младшие классы Средние классы Да 29,7 34,4 Скорее да 25,3 28,1 Скорее нет 16,1 16,2 Нет 21,8 15,7 Не помню 6,9 5,4

Вариант 2 «Мог продолжать систематическое обучение»

Младшие классы Средние классы Да 29,9 11,4 Скорее да 34,8 26,3 Скорее нет 20,8 33,4 Нет 9,1 22,4 Не помню 5,3 6,3

Вариант 3 «Жил размеренной жизнью»

Младшие классы Средние классы Да 31,5 21,9 Скорее да 31,5 26,5 Скорее нет 20,4 24,7 Нет 11,3 21,0 Не помню 5,2 5,7

Исследование Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий

Ученики младших классов в вопросах на выслушивание и обсуждение по японскому языку могли понимать цели использования материалов и использовать материалы в соответствии с целью и замыслом, но были проблемы с поиском информации для связи текста и и графики.

Учащиеся средних классов в ходе тестирования по японскому языку могли, прочитав текст, думать о значении слов и действий персонажей и понимать содержание, однако им было сложно высказать собственную точку зрения, исходя из мыслей и мировоззрения, выраженного в тексте. Кроме того, им не хватало умения правильно использовать вежливую речь в зависимости от статуса и положения человека.

В математике в начальной школе, процент правильных ответов на вопросы на сравнение нескольких данных, представленных полосовыми диаграммами, и описание элементов, их характеристик и пропорций, был относительно низким и требует улучшения, составляя 52,2%.

В средней школе возникали проблемы с пониманием того, как найти площадь треугольника и описанием способа определения площади параллелограмма.

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