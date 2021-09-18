Результаты национального теста успеваемости учеников младших и средних классов: у школьников пока недостаточно общих знаний и умения их применять

Результаты национального теста успеваемости учеников младших и средних классов: у школьников пока недостаточно общих знаний и умения их применятьОбразование Общество
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Средний процент правильных ответов у учеников 6 класса младшей школы составлял 64,9% по японскому языку и 70,3% по математике, аналогичные показатели в последнем, 3-м классе средней школы составили 64,9% 57,5%. По количеству правильных ответов лидируют префектуры Акита, Фукуи и Исикава.
В прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции тест не проводили, и он прошёл 27 мая впервые за два года. В тесте приняло участие 1 063 371 учеников младших и 1 092 580 учащихся средних классов. Тест проводился впервые после введения нового курса обучения в начальной школе.
Одновременно с тестом проводился и анкетный опрос учащихся о чувствах в связи с закрытиями школ из-за распространения инфекции прошлой весной. На вопрос о том, испытывали ли они беспокойство в этой связи, «Да» и «Скорее да» ответило 55% учеников начальной школы и 62,5% учеников средних классов.
Результаты анкетирования учеников о закрытии школ в связи с распространением нового коронавируса (%)
Вариант 1 «Испытывал беспокойство по поводу учёбы»
|Младшие классы
|Средние классы
|Да
|29,7
|34,4
|Скорее да
|25,3
|28,1
|Скорее нет
|16,1
|16,2
|Нет
|21,8
|15,7
|Не помню
|6,9
|5,4
Вариант 2 «Мог продолжать систематическое обучение»
|Младшие классы
|Средние классы
|Да
|29,9
|11,4
|Скорее да
|34,8
|26,3
|Скорее нет
|20,8
|33,4
|Нет
|9,1
|22,4
|Не помню
|5,3
|6,3
Вариант 3 «Жил размеренной жизнью»
|Младшие классы
|Средние классы
|Да
|31,5
|21,9
|Скорее да
|31,5
|26,5
|Скорее нет
|20,4
|24,7
|Нет
|11,3
|21,0
|Не помню
|5,2
|5,7
Исследование Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий
Ученики младших классов в вопросах на выслушивание и обсуждение по японскому языку могли понимать цели использования материалов и использовать материалы в соответствии с целью и замыслом, но были проблемы с поиском информации для связи текста и и графики.
Учащиеся средних классов в ходе тестирования по японскому языку могли, прочитав текст, думать о значении слов и действий персонажей и понимать содержание, однако им было сложно высказать собственную точку зрения, исходя из мыслей и мировоззрения, выраженного в тексте. Кроме того, им не хватало умения правильно использовать вежливую речь в зависимости от статуса и положения человека.
В математике в начальной школе, процент правильных ответов на вопросы на сравнение нескольких данных, представленных полосовыми диаграммами, и описание элементов, их характеристик и пропорций, был относительно низким и требует улучшения, составляя 52,2%.
В средней школе возникали проблемы с пониманием того, как найти площадь треугольника и описанием способа определения площади параллелограмма.
Фотография к заголовку: PIXTA
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