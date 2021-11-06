Японские старшеклассники считают английский необходимым для своего будущего, но не очень любят его учить

Общество Образование

Опрос показал, что японские старшеклассники считают английский язык нужным для своего будущего предметом, но им не слишком нравится его изучать.
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В ходе онлайн-опроса около 1000 старшеклассников ответили, какие из предметов, по их мнению, будут полезны им в будущем. Первое место у девушек и юношей занял английский язык, затем информатика (включая программирование). Похоже, они признают необходимость владения языком и ИТ-навыками для успеха в период растущей глобализации.

Однако на вопрос о предметах, которые им не нравятся, 48,3% девочек и 45,9% мальчиков назвали английский – несмотря на осознание его полезности в будущем, они не слишком рады его изучать. Среди девушек 59,9% ответили, что им не нравится математика, это на 10% больше, чем у английского языка. Кроме того, девушки чаще среди нелюбимых предметов называли физику, химию и другие естественнонаучные предметы.

При ответах на вопрос о любимых предметах выяснилось, что наибольшей популярностью у юношей пользовалась математика (34,9%), а у девушек – музыка (33%). Английский язык оказался на четвёртом месте в обоих случаях.

Общенациональный опрос был проведен через смартфоны 3 августа и ориентирован на старшеклассников, использующих приложение Line; получено 1043 ответа.

Фотография к заголовку: © Pakutaso

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