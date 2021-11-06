Японские старшеклассники считают английский необходимым для своего будущего, но не очень любят его учить

Японские старшеклассники считают английский необходимым для своего будущего, но не очень любят его учитьОбщество Образование
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В ходе онлайн-опроса около 1000 старшеклассников ответили, какие из предметов, по их мнению, будут полезны им в будущем. Первое место у девушек и юношей занял английский язык, затем информатика (включая программирование). Похоже, они признают необходимость владения языком и ИТ-навыками для успеха в период растущей глобализации.
Однако на вопрос о предметах, которые им не нравятся, 48,3% девочек и 45,9% мальчиков назвали английский – несмотря на осознание его полезности в будущем, они не слишком рады его изучать. Среди девушек 59,9% ответили, что им не нравится математика, это на 10% больше, чем у английского языка. Кроме того, девушки чаще среди нелюбимых предметов называли физику, химию и другие естественнонаучные предметы.
При ответах на вопрос о любимых предметах выяснилось, что наибольшей популярностью у юношей пользовалась математика (34,9%), а у девушек – музыка (33%). Английский язык оказался на четвёртом месте в обоих случаях.
Общенациональный опрос был проведен через смартфоны 3 августа и ориентирован на старшеклассников, использующих приложение Line; получено 1043 ответа.
Фотография к заголовку: © Pakutaso
Статьи по теме
- Результаты национального теста успеваемости учеников младших и средних классов: у школьников пока недостаточно общих знаний и умения их применять
- Японские дети учатся и во время каникул: более 90% школьников занимаются математикой и пишут иероглифы
- Опрос школьников: каким они видят свой годовой доход к 45-летнему возрасту?
- Будущее в тумане? Зрение японских детей падает от чрезмерного пользования Интернетом
- Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут? Данные опроса 2021 года
- Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут?
- Кондитеры и видеоблогеры: кем хотят стать японские дети, когда вырастут?
- Преобразование японской традиционной системы образования
- Дети в Японии: подсознательные причины отказа ходить в школу
- Переутомлённые учителя работают в cреднем по 11 часов в день
- Какого цвета ваши трусы? Унизительные правила японских школ
- Система школьного образования в Японии
- Японская система образования глазами директора средней школы
- Государственное и частное образование: восьмикратная разница в ценах
- Рекордное число самоубийств несовершеннолетних в 2018 году в Японии
- Издевательства в японских школах: пути решения проблемы
- Издевательства в школах Японии: аналитическое исследование
- Способы выживания личности в японской общине
- Японский школьный медкабинет: уникальный комплексный подход к решению проблем современных детей