В Японии принят законопроект о создании агентства по делам детей и семьи
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Токио, 15 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о создании государственного агентства по делам детей и семьи по предложению премьер-министра Кисиды Фумио.
На пленарном заседании Палата советников, верхняя палата парламента, одобрила законопроект большинством голосов при поддержке в основном правящей Либерально-демократической партии и её партнера по коалиции Комэйто. Законопроект был одобрен нижней палатой, Палатой представителей, в прошлом месяце.
Агентство объединит связанные с детьми отделы и функции, охватывающие несколько государственных учреждений, и устранит бюрократические барьеры, чтобы обеспечить беспрепятственную поддержку детей и эффективно реализовывать меры по решению таких проблем, как низкая рождаемость, детская бедность, жестокое обращение с детьми и издевательства.
Агентство будет открыто в апреле следующего года, в нём будет около 300 сотрудников, и оно будет подчиняться непосредственно премьер-министру.
В настоящее время ясли находятся в ведении министерства социального обеспечения, сертифицированные гибриды детских садов и яслей кодомоэн – в ведении Кабинета министров, а детские сады и обязательное образование – в юрисдикции министерства образования.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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