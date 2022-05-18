Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о создании Агентства по делам детей
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Токио, 17 мая (Jiji Press). Палата представителей Японии приняла законопроект о создании государственного агентства по делам детей и семьи, который подал премьер-министр Кисида Фумио.
На пленарном заседании нижняя парламента одобрила законопроект большинством голосов при поддержке правящей Либерально-демократической партии, её партнера по коалиции Комэйто и оппозиционной Демократической народной партии.
Законопроект, сразу же направленный в верхнюю палату, Палату советников, должен быть принят во время текущей очередной сессии парламента, которая должна закончиться 15 июня.
Кисида планирует открыть агентство в апреле следующего года в качестве внешней организации кабинета министров под непосредственным контролем премьер-министра.
Агентство объединит отделы министерства здравоохранения и кабинета министров, которые занимаются политикой, касающейся детей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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