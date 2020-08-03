В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня

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Токио, 31 июля (Jiji Press). Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в Японии в 2019 году достигла рекордного уровня, как сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин выросла на 0,16 года по сравнению с прошлым годом до 81,41 года, рекордный уровень наблюдается восьмой год подряд.

Ожидаемая продолжительность жизни японских женщин увеличилась на 0,13 года до 87,45 лет, восьмой год обновляя рекордный показатель.

Среди стран и территорий по продолжительности жизни женщин Япония на втором месте после Гонконга, и на третьем месте после Гонконга и Швейцарии по продолжительности жизни мужчин. В прошлом году она занимала те же места.

Представитель министерства заявил, что повышение осведомленности о вопросах здоровья и снижение уровня смертности от рака, сердечных заболеваний и заболеваний головного мозга, трёх основных причин смерти в Японии, увеличили ожидаемую продолжительность жизни.

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