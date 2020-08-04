Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
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Токио, 31 июля (Jiji Press). Согласно оценкам Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, избыточная смертность за январь-апрель, когда началась вспышка заболевания COVID-19, достигает 138.
Избыточная смертность – это количество смертей выше ожидаемого, определяемого на основании данных за предыдущее время. Это число может включать случаи смерти от нового коронавируса и других причин.
Количество избыточных смертей на конец апреля было ниже общего числа смертей, связанных с коронавирусом, которое превысило 400.
Это может говорить о том, что большое количество ожидаемых за этот период смертей не произошло, о чем свидетельствует снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий из-за самоизоляции в условиях эпидемии.
В европейских странах и Соединенных Штатах наблюдалась повышенная избыточная смертность в связи с распространением вируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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