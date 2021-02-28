Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности

Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертностиОбщество
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Согласно статистическому отчёту о естественном движении населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число рождений в 2020 году составило 827 683, что на 25 917 меньше, чем в предыдущем году, это самый низкий показатель за всю историю. Предварительные данные отчёта включают живущих за рубежом японцев и проживающих в Японии иностранцев. Количество рождений у японских граждан, живущих в Японии, ещё ниже. Уточнённое число рождений в 2019 году составляло 856 239, и окончательные подсчёты рождений за 2020 год покажут цифру намного ниже этой.
При этом количество уведомлений о беременности, полученных местными органами власти по всей стране с января по октябрь 2020 г., по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 5,1%. Заметна тенденция к воздержанию от беременности из-за опасений по поводу инфекции, и в 2021 году количество рождений может вновь уменьшиться.
С другой стороны, по мере старения населения Японии росла смертность, однако по предварительным данным о количестве смертей за 2020 год в Японии за год умерло 1 384 544 человека, что на 9373 меньше по сравнению с предыдущим годом, это первое снижение смертности за последние 11 лет.
Согласно последним опубликованным данным о причинах смертей с января по сентябрь 2020 года, количество смертей от респираторных заболеваний, таких как пневмония, по сравнению с предыдущим годом снизилось на 12 456, а от гриппа – на 2313. Вероятно, меры против распространения нового коронавируса – ношение масок, дезинфекция рук и т. п. – оказались эффективными для предотвращения других инфекционных заболеваний.
Фотография к заголовку: PIXTA
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