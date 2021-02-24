В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 февраля (Jiji Press). Число смертей в Японии в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 9373 (0,7%), составив 1 384 544 человека. Снижение отмечено что впервые за 11 лет, показали предварительные данные министерства здравоохранения.
Меньшее количество смертей может быть связано с резким падением числа случаев сезонного гриппа, поскольку люди стремились принять меры по профилактике инфекций, включая ношение масок и мытьё рук в условиях пандемии коронавируса.
Ежегодное количество смертей в Японии в общем увеличивается в условиях старения населения страны.
При этом, по предварительным данным, количество рождений в 2020 году снизилось на 25 917 (2,9%), до рекордно низкого уровня в 872 683 человека. Предполагают, что окончательное число рождений, которое будет опубликовано позже, опустится ниже рекордного минимума в 865 239 человек, зарегистрированного в 2019 году.
Число пар, вступивших в брак в прошлом году, упало на 78 069 (12,7%) до 537 583, что стало вторым по величине спадом после Второй мировой войны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
- В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня
- В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году
- В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус подстёгивает падение рождаемости?
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Новый рекорд продолжительности жизни в Японии
- Можно ли прожить на пенсию в Японии?
- Около 40% молодых японцев хотели бы выходить на пенсию в возрасте 65 лет или раньше
- В Японии торгующая электроникой компания предоставляет возможность работать до 80 лет