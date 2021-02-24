В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности

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Токио, 22 февраля (Jiji Press). Число смертей в Японии в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 9373 (0,7%), составив 1 384 544 человека. Снижение отмечено что впервые за 11 лет, показали предварительные данные министерства здравоохранения.

Меньшее количество смертей может быть связано с резким падением числа случаев сезонного гриппа, поскольку люди стремились принять меры по профилактике инфекций, включая ношение масок и мытьё рук в условиях пандемии коронавируса.

Ежегодное количество смертей в Японии в общем увеличивается в условиях старения населения страны.

При этом, по предварительным данным, количество рождений в 2020 году снизилось на 25 917 (2,9%), до рекордно низкого уровня в 872 683 человека. Предполагают, что окончательное число рождений, которое будет опубликовано позже, опустится ниже рекордного минимума в 865 239 человек, зарегистрированного в 2019 году.

Число пар, вступивших в брак в прошлом году, упало на 78 069 (12,7%) до 537 583, что стало вторым по величине спадом после Второй мировой войны.

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