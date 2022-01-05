В Японии прошли первые анонимные роды

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Кумамото, 5 января (Jiji Press). Женщина в возрасте до 19 лет родила в больнице в городе Кумамото на юго-западе Японии в условиях анонимности, что считается первыми подобными родами в стране.

Женщина может позднее изменить свое мнение и раскрыть свою личность.

Она родила в городской больнице Дзикэй в декабре прошлого года, сохранив при этом свою личность в секрете, в соответствии с соглашением, введённым больницей в декабре 2019 года для предотвращения случаев одиночных родов в домашних условиях.

Поскольку в Японии нет законодательства, регулирующего конфиденциальность рождения ребенка, возникает множество проблем – например, с записью ребёнка в семейном регистре.

В больнице сообщили, что они получили электронное письмо от женщины, живущей в западной части страны, которая находилась на девятом месяце беременности, в середине ноября. Вскоре она была взята на сохранение в больницу и в следующем месяце нормально родила ребенка, не раскрывая своё настоящее имя.

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