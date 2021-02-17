Правительство Японии создаёт учреждение по борьбе с одиночеством и изоляцией
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Токио, 16 февраля. (Jiji Press). Японское правительство планирует создать офис по проблеме одиночества и изоляции уже на этой неделе, сообщил на пресс-конференции 16 февраля министр регионального возрождения Сакамото Тэцуси, который станет одновременно министром по этому вопросу.
Новый офис будет нацелен на разработку новых мер усилиями министерств и ведомств по борьбе с распространением социального одиночества и изоляции в условиях пандемии COVID-19.
Он будет находиться в ведении секретариата кабинета министров и вначале будет включать 10 сотрудников, в том числе сотрудников министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения и министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.
В пятницу премьер-министр Суга Ёсихидэ поручил Сакамото координировать усилия правительства по решению проблемы одиночества и изоляции.
На пресс-конференции Сакамото упомянул о своём переживании сильного чувства одиночества после того, как он временно покинул парламент после своего поражения на выборах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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