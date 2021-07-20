В Японии будут бороться с одиночеством среди японских граждан за рубежом
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Токио, 19 июля (Jiji Press). Министерство иностранных дел начало проект по решению проблемы одиночества и изоляции среди японских граждан, проживающих за границей, в сотрудничестве с пятью некоммерческими организациями.
Министерство связывает экспатов, которые чувствуют себя одинокими и изолированными, с НКО, чтобы помочь им проконсультироваться с персоналом организаций, используя приложения для чата и социальные сети. Оно также создаёт «горячую линию» с НКО для сообщений о неотложных случаях, таких как насилие в семье и жестокое обращение с детьми, чтобы сотрудники японских дипломатических представительств за рубежом могли быстро на них отреагировать.
В феврале японское правительство создало офис и министерский пост для решения проблем социального одиночества и изоляции, которые становятся все более серьёзными в условиях продолжающейся пандемии нового коронавируса. Министерство считает необходимым принять меры для японских экспатриантов, поскольку изоляция и другие строгие меры противодействия COVID-19, принимаемые за границей, могут усилить их чувство изоляции.
Согласно опросу министерства, самоубийство было второй ведущей причиной смерти среди японских граждан, проживающих за границей в 2019 году после травм и болезней. Люди, живущие за границей, в особенности подвержены проблемам одиночества и изоляции, заявил министр иностранных дел Мотэги Тосимицу на пресс-конференции 9 июля, когда был начат этот проект министерства. «Мы хотели бы приложить усилия, чтобы внимательно прислушиваться к голосам таких людей».
Пять НКО, присоединившихся к проекту, включают «Аната-но ибасё», которая предлагает круглосуточный онлайн-чат, и Центр поддержки детей в возрасте до 18 лет.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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