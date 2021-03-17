В 2020 году в Японии впервые за 11 лет выросло количество самоубийств
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Токио, 16 марта (Jiji Press). Определённое в результате новой оценки данных число людей, покончивших с собой в Японии в 2020 году, оценивается в 21 081 человек, что на 912, или на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Рост количества самоубийств выявлен впервые за 11 лет, как сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии со ссылкой на статистику Национального полицейского управления.
Пересмотренная цифра на 162 больше, чем предварительный результат в 20 919, объявленный в январе.
В общем числе было 14 055 мужчин, что на 23 меньше по сравнению с предыдущим годом, количество самоубийств мужчин падает 11 лет подряд, в то время как на женщин приходилось 7026 самоубийств, что на 935 больше показателя предыдущего года, это первое увеличение самоубийств женщин за два года.
Министерство здравоохранения подозревает, что рост числа самоубийств среди женщин связан с пандемией COVID-19, в результате которой женщины, возможно, столкнулись с обострением домашнего насилия и другими ситуациями.
Уровень самоубийств на 100 000 человек составил 16,7, увеличившись на 0,7.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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