В 2020 году впервые за 11 лет выросло количество самоубийств: коронавирус и рост суицидов среди женщин

В 2020 году внезапно сильно изменился привычный стиль жизни, сложнее стало строить планы на будущее. Вероятно всё это сказалось на росте количества самоубийств, и оно особенно выросло среди женщин.

По предварительным данным, в Японии за 2020 год произошло 20 919 самоубийств, что на 750 (3,7%) выше результата окончательного подсчёта за 2019 год. Число самоубийств десять лет подряд снижалось, но в 2020 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом впервые с 2009 года, после кризиса Lehman Brothers. Коэффициент самоубийств (количество на 100 000 населения) также увеличился впервые за 11 лет до 16,6.

По сравнению с предыдущим годом на 135 человек уменьшилось число самоубийств среди мужчин, составив 13 943, снижение наблюдается 11-й год подряд. С другой стороны, количество суицидов женщин увеличилось на 885 до 6976. Вероятно, выросла психологическая нагрузка, связанная с увеличением числа инфицированных новым коронавирусом, а также изменения жизненной среды и беспокойство о будущем – например, о возможности найти или продолжать работу.

Ежемесячная статистика показывает, что за первое полугодие 2020 года самоубийств было меньше, чем в предыдущем году, но начало превышать показатели 2019 года с июня у женщин и с августа у мужчин, в октябре число самоубийств мужчин и женщин составило 2199, превысив количество за октябрь 2019 года на 660. Не исключено, что на этом сказалась и череда самоубийств знаменитостей летом и осенью.

Коэффициент самоубийств по префектурам был самым высоким в Яманаси и Иватэ – 22,3, а самым низким в Канагаве – 13,5. В Токио он составил 16,1, в Осаке – 15,7.

Ежегодное количество самоубийств в Японии держалось на уровне 20 000 в течение многих лет до 1997 года, но с 1998 года превышало 30 000 в течение 14 лет подряд, достигнув максимума в 34 427 в 2003 году. После этого каждый год отмечалось снижение количества суицидов по сравнению с предыдущим годом в течение 10 лет подряд, продолжалось восстановление экономики и расширялись региональные меры предупреждения самоубийств, такие как расширение системы консультаций.

Согласно определению Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, самоубийство – социальная проблема, которая во многих случаях вызвана тем, что люди зашли в тупик, и которую часто можно предотвратить, для чего разрабатываются комплексные меры в сферах здравоохранения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, образования, труда и других областях. На странице «Маморо ё кокоро» приводится доступная информация о том, как можно обсудить свои проблемы по телефону или через социальные сети, такие как LINE, а также о мерах борьбы с самоубийствами.

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