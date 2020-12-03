Желание жить и желание умереть – две стороны одной монеты: дискуссия об эвтаназии и смысле жизни

Префектуральная полиция Киото арестовала двух врачей, подозреваемых в убийстве женщины, страдающей от БАС. При жизни женщина выражала желание получить эвтаназию. Происшествие инициировало множество дискуссий. Автор опасается, что легализация эвтаназии в Японии может привести к её злоупотреблению тяжёлыми пациентами, стремящимися избавить семью и общество от излишнего бремени.

Подозрение в убийстве по поручению

В июле 2020 года в японских СМИ появилась шокирующая новость. В ноябре 2019 года два врача, выполняя пожелание 51-летней жительницы Киото, страдающей боковым амиотрофическим склерозом (БАС), сделали ей на дому инъекцию смертельной дозы лекарственного препарата. Префектуральное управление полиции Киото арестовало врачей по подозрению в убийстве по поручению. Оказалось, что женщина обратилась с просьбой об эвтаназии к одному из врачей, познакомившись с ним в соцсетях. До происшествия врачи и пациентка ни разу не встречались.

В данном случае действия врачей будут квалифицированы как преступление даже в странах с легализованной эвтаназией. Врачи не участвовали в лечении женщины, не осматривали её, поэтому не могли правильно оценить симптомы и психический статус, а также рассмотреть возможные способы смягчения нестерпимых страданий, о которых заявляла пациентка. В блоге и книгах врачи неоднократно отрицали ценность жизни слабеющих стариков и тяжёлых больных, поэтому симпатии общества отнюдь не на их стороне. После этого инцидента в Японии усилилось движение, инициирующее общественую дискуссию о легализации эвтаназии в том числе в целях предупреждения аналогичных происшествий.

Эвтаназия как чуждое явление

В Японии эвтаназия не легализована. Под эвтаназией я имею в виду так называемую «активную эвтаназию», когда смерть пациента наступает в результате инъекции врачом смертельного препарата, а также «самоубийство с врачебной помощью», когда пациент принимает выписанный врачом смертельный препарат. До недавнего времени проблема эвтаназии в Японии практически не обсуждалась. Общество рассматривало вопрос о легализации «достойной смерти» в форме пассивной эвтаназии, то есть намеренного отказа от использования аппарата искусственного дыхания, искусственного питания, диализа и прочих методик, применяемых при интенсивной терапии для поддержания жизнеобеспечения. Фактически пассивная эвтаназия уже доступна пациентам в терминальной стадии, однако законодательная база практически отсутствует. Новости о постепенной легализации активной эвтаназии в европейских странах на рубеже ХХI века воспринимались в Японии как чужеродное явление.

Поводом для изменения ситуации стало эссе «Я хочу умереть от эвтаназии» известной сценаристки Хасиды Сугако, автора сценариев множества популярных телесериалов. Опубликованное в декабре 2016 года эссе вызвало в обществе огромный резонанс. 92-летняя Хасида заявила, что хочет поехать в Швейцарию, где легализовано самоубийство с врачебной помощью, чтобы подвергнуться эвтаназии, когда утратит возможность контролировать прогрессирующую деменцию.

В июне следующего года телекомпания NHK выпустила документальный фильм «Она выбрала эвтаназию», посвящённый 51-летней японке с мультисистемной атрофией и её семье. Пациентка зарегистрировалась в швейцарской клинике Life Circle, уехала в Швейцарию и совершила самоубийство с врачебной помощью. Программа вызвала множество откликов и дважды транслировалась повторно. Известно, что женщина с БАС, обратившаяся к врачам с просьбой об убийстве по поручению, стала серьёзно задумываться о смерти как раз после просмотра данной передачи. Таким образом, за последние несколько лет череда событий постепенно повышала интерес населения Японии к проблеме эвтаназии, а происшествие в Киото усилило эту тенденцию.

Поспешные выводы

Однако я считаю, что начинать дискуссию о легализации эвтаназии под влиянием недавнего инцидента слишком рано. Интернет-форумы и соцсети переполнены высказываниями «Почему нельзя дать умереть человеку с неизлечимой болезнью, желающему умереть?» и «Если есть право на жизнь, должно быть право на смерть».

Слишком много вопросов нужно решить до начала общественной дискуссии. Эвтаназия – это не «комфортная смерть», а действия, приводящие к смерти человека, желающего умереть ради избавления от невыносимых страданий. Если облегчить страдания пациента с помощью паллиативной медицины, психологической помощи и социальной поддержки, проблема будет решена. Избавление пациента от мучений с помощью смерти – это не решение проблемы, а её устранение.

Человек, заявляющий о желании умереть, не обязательно не хочет жить. Человек хочет жить, когда у него есть смысл жизни, он ощущает её ценность. Человек выбирает смерть от отчаяния, утратив смысл жизни и перестав ощущать её ценность. Желание умереть и желание жить – это две стороны одной монеты. Звучит парадоксально, но желание умереть обусловлено именно желанием жить.

Под влиянием обстановки и взаимоотношений с окружающими желание умереть может в любой момент превратиться в желание жить. БАС – это неизлечимое прогрессирующее заболевание, сопровождающееся дегенерацией и атрофией мышц. Однако в Японии имеется немало пациентов с более тяжёлой стадией БАС, чем у женщины из Киото. Они пользуются аппаратом искусственного дыхания, но сохранили смысл жизни. Многие из них вспоминают, что на определённом этапе тоже испытывали сильное желание умереть и сообщали о нём окружающим.

В 2019 году Фунаго Ясухико, пациент с БАС, использующий аппарат искусственного дыхания, был избран депутатом верхней палаты парламента. Это беспрецедентный пример даже в мировом масштабе. Мы склонны считать, что если у человека прогрессирует заболевание и он утрачивает самостоятельность, это приводит к снижению качества жизни, утрате смысла жизни и ощущения ценности жизни, однако это не так. А заявления здоровых людей «Если я окажусь в подобном состоянии, лучше умереть» можно считать разновидностью насилия по отношению к этим людям.

Рискованность признания эвтаназия в условиях японского коллективизма

Многие из тех, кто выступает за начало дискуссии о легализации эвтаназии, опираются на результаты опроса общественного мнения, в ходе которого 70% респондентов одобрительно отнеслись к эвтаназии («Опрос общественного мнения об отношении к смерти», газета «Асахи Симбун», 2010 год). Однако многие из участников опроса не отличают активную эвтаназию от пассивной (прекращение жизнеобеспечивающего лечения) и не знают о существовании паллиативного ухода, способного облегчить страдания и повысить качество жизни. Перед началом дискуссии о признании эвтаназии необходимо задуматься об обеспечении людей с тяжёлыми болезными и инвалидностью необходимым уходом и поддержкой, позволяющими им жить, сохраняя человеческое достоинство.

Эвтаназия легализована только в нескольких западных странах, где властвует индивидуализм. В Японии отсутствует закон о правах пациентов, а в обществе доминирует коллективизм и власть группы, поэтому после легализации эвтаназии появятся люди, выбирающие смерть по собственной воле, чтобы избавить семью или общество от бремени.

Японская общественность серьёзно обеспокоена стремительным стареним населения и сокращением расходов на социальное обеспечение в рамках государственной политики. Именно это беспокойство, а не глубокие размышления о сущности жизни, повышают интерес людей к проблеме смерти. Неуверенность сужает мышление и усиливает зависимость от окружающих. Мы должны осознавать риски легализации эвтаназии, если принятие этого решения будет обусловлено неуверенностью в завтрашнем дне.

Фотография к заголовку: Фунаго Ясухико, депутат Верхней палаты Парламента от партии Рэйва Синсэнгуми, даёт интервью во время первого посещения Парламента для участия во внеочередной сессии (1 августа 2019 года, JIJI Press)

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