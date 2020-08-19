Чего боятся японцы? В данных опроса лидирует COVID-19

Смогут ли пенсионеры спокойно жить на пенсии при снижении рождаемости и старении населения? Продолжаются преступления против пожилых людей, такие как мошенничество, часто происходят стихийные бедствия – землетрясения и проливные дожди… Поводов для тревоги немало, а в этом году к ним добавился ещё один – эпидемия нового коронавируса, охватившая весь мир.

Проведенный в июне 2020 года компанией SECOM опрос о тревожности среди японцев показал, что более 70% респондентов испытывали тревогу по тому или иному поводу. Больше всего тревожатся женщины в возрасте 20-29 и 30-39 лет, в каждой группе – по 80%. Самый низкий показатель у женщин возрастных групп 50-59 и 60-69 лет, по 64%.

Такие опросы проводятся ежегодно с 2012 года, восемь лет подряд среди причин для беспокойства лидировала «Жизнь в старости, пенсия» (61,1% в этом году), сейчас же с небольшим отрывом лидирует «Распространение инфекционных заболеваний» (61,7%), что отражает серьёзные социальные и экономические изменения из-за глобальной эпидемии нового коронавируса.

Процент людей, принимающих меры для снижения тревожности, составил 42%, что выше обычного, но отражает меры защиты от распространения инфекции.

На вопрос о случившихся за год стихийных бедствиях, несчастных случаях и т. п. как причины для беспокойства безусловным лидером (63,2%) было распространение коронавируса. Пневмония в Ухане в Китае начала освещаться в новостях в январе 2020 года, а число инфицированных в Японии начало расти с середины марта. Коронавирус обрёл огромное влияние, захватив умы людей всего за несколько месяцев.

Фотография к заголовку: Pakutaso

Статьи по теме