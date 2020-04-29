Опрос о «свободе жизни» в Японии: люди больше беспокоятся об экономике, чем о возможных проблемах со здоровьем

В японских телепрограммах очень часто говорят о методах предотвращения заражения – избегать тесных контактов, закрытых помещений и скученности, а также рекомендуют чаще мыть руки и проветривать жильё. Однако есть и другие проблемы – не все могут справиться с экономическими последствиями кризиса.

Текущая «степень свободы жизни» составляет 54,3 балла.

Институт общих исследований жизни Хакуходо провёл опрос, который показал, что если оценивать «степень свободы жизни» в 100 баллов до распространения коронавируса, то сейчас люди считают, что лишились её почти наполовину. В опросе приняло участие 1500 человек в возрасте от 20 до 69 лет, проживающих в регионах Токио, Нагоя и Осака-Кобэ.

Мужчины оценивали «степень свободы» более высоко, особенно в возрасте 60-69 лет. Возможно, дело в том, что многие уже вышли на пенсию, проводят много времени дома и им по сравнению с более молодыми возрастными группами не настолько сложно даётся соблюдение ограничений, связанных с самоизоляцией.

Гендерное распределение оценок

Женщины Мужчины 53,2 55,3 Распределение оценок по возрасту 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 53,3 52,7 52,8 55,2 57,6

Источник: Институт общих исследований жизни Хакуходо

На подробные вопросы об ощущениях и поведении в условиях нового коронавируса чаще встречались ответы, что беспокоит стагнация экономики (91,2%) – более чем на 10% чаще, чем своё здоровье и здоровье членов семьи (78,2%). Вообще женщины беспокоятся больше – возможно, из-за этого женщины чаще ограничивают себя.

Что вызывает беспокойство?

Всего Женщины Мужчины Экономическая стагнация 91,2 93,3 89,1 Действия властей 86,9 92,1 81,9 Ситуация в мире 83,5 85,9 81,2 Недостаток информации, неопределённость 82,3 86,6 78,0 Своё здоровье и здоровье семьи 78,2 83,9 72,6 Работа и доходы (свои и членов семьи) 69,6 71,4 67,8

Источник: Институт общих исследований жизни Хакуходо

В чём вы ограничиваете своё поведение?

Всего Женщины Мужчины Стараюсь не выходить из дома 89,3 93,7 85,0 Путешествия, отдых 88,7 93,4 84,0 Посещение концертов, театров, кинотеатров 86,7 91,7 81,9 Общение с друзьями и знакомыми 85,1 91,4 78,8 Несрочные покупки 84,2 87,8 80,7 Посещение ресторанов 82,7 89,5 75,9

Источник: Институт общих исследований жизни Хакуходо

Фотография к заголовку: Диснейленд без посетителей (Jiji)

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