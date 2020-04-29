Опрос о «свободе жизни» в Японии: люди больше беспокоятся об экономике, чем о возможных проблемах со здоровьем

Опрос о «свободе жизни» в Японии: люди больше беспокоятся об экономике, чем о возможных проблемах со здоровьемОбщество
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Текущая «степень свободы жизни» составляет 54,3 балла.
Институт общих исследований жизни Хакуходо провёл опрос, который показал, что если оценивать «степень свободы жизни» в 100 баллов до распространения коронавируса, то сейчас люди считают, что лишились её почти наполовину. В опросе приняло участие 1500 человек в возрасте от 20 до 69 лет, проживающих в регионах Токио, Нагоя и Осака-Кобэ.
Мужчины оценивали «степень свободы» более высоко, особенно в возрасте 60-69 лет. Возможно, дело в том, что многие уже вышли на пенсию, проводят много времени дома и им по сравнению с более молодыми возрастными группами не настолько сложно даётся соблюдение ограничений, связанных с самоизоляцией.
Гендерное распределение оценок
|Женщины
|Мужчины
|53,2
|55,3
Распределение оценок по возрасту
|20-29 лет
|30-39 лет
|40-49 лет
|50-59 лет
|60-69 лет
|53,3
|52,7
|52,8
|55,2
|57,6
Источник: Институт общих исследований жизни Хакуходо
На подробные вопросы об ощущениях и поведении в условиях нового коронавируса чаще встречались ответы, что беспокоит стагнация экономики (91,2%) – более чем на 10% чаще, чем своё здоровье и здоровье членов семьи (78,2%). Вообще женщины беспокоятся больше – возможно, из-за этого женщины чаще ограничивают себя.
Что вызывает беспокойство?
|Всего
|Женщины
|Мужчины
|Экономическая стагнация
|91,2
|93,3
|89,1
|Действия властей
|86,9
|92,1
|81,9
|Ситуация в мире
|83,5
|85,9
|81,2
|Недостаток информации, неопределённость
|82,3
|86,6
|78,0
|Своё здоровье и здоровье семьи
|78,2
|83,9
|72,6
|Работа и доходы (свои и членов семьи)
|69,6
|71,4
|67,8
Источник: Институт общих исследований жизни Хакуходо
В чём вы ограничиваете своё поведение?
|Всего
|Женщины
|Мужчины
|Стараюсь не выходить из дома
|89,3
|93,7
|85,0
|Путешествия, отдых
|88,7
|93,4
|84,0
|Посещение концертов, театров, кинотеатров
|86,7
|91,7
|81,9
|Общение с друзьями и знакомыми
|85,1
|91,4
|78,8
|Несрочные покупки
|84,2
|87,8
|80,7
|Посещение ресторанов
|82,7
|89,5
|75,9
Источник: Институт общих исследований жизни Хакуходо
Фотография к заголовку: Диснейленд без посетителей (Jiji)
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