Япония – единственная из стран G7, где самоубийства – ведущая причина смерти среди молодёжи

В Японии, экономически благополучной по мировым стандартам стране с хорошо развитой медициной, основная причина смертей среди молодого поколения – самоубийства, и это повод серьёзно задуматься о состоянии общества, в котором молодые люди решаются на этот отчаянный шаг.

Согласно Белой книге о мерах по борьбе с самоубийствами 2020 года, составленной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, количество самоубийств к 2019 году снижалось десятый год подряд, достигнув рекордно низкого уровня в 20 169 человек. Коэффициент самоубийств, то есть их количество на 100 000 населения, также снижался десять лет подряд, и показатель в 16 самоубийств на 100 000 населения в 2019 году был самым низким с момента начала ведения такой статистики в 1978 году.

Однако количество самоубийств молодёжи в возрасте до 20 лет увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом до 659, что является самым высоким показателем с 2000 года. Коэффициент самоубийств вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,3 до 3,1, обновив наихудший рекордный показатель. Среди причин и побудительных мотивов самоубийств, которые можно определить по предсмертным запискам (до трёх причин на человека), в 202 случаях из 618 существовали проблемы в школе, за ними следуют проблемы со здоровьем (138 человек) и проблемы в семье (116 человек).

В рейтинге причин смерти по возрастным группам суицид стоит на первом месте в возрастных группах от 15 до 39 лет. Среди развитых стран G7 Япония – единственная, где на самоубийства приходится самое большое количество смертей среди молодого поколения в возрасте от 15 до 34 лет, и коэффициент самоубийств выше, чем в других странах G7.

Три основные причины смерти по возрастным группам

Возраст Основные причины смерти Всего Рак, болезни сердца, старение 10-14 Рак, самоубийства, несчастные случаи 15-19 Самоубийства, несчастные случаи, рак 20-24 Самоубийства, несчастные случаи, рак 25–29 Самоубийства, рак, несчастные случаи 30–34 Самоубийства, рак, несчастные случаи 35–39 Самоубийства, рак, болезни сердца 40–44 Рак, самоубийства, болезни сердца 45–49 Рак, самоубийства, болезни сердца

Источник: «Статистика естественного движения населения» Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии

Три основные причины смерти в странах G7 и Южной Корее среди людей в возрасте 15-34 лет

(в скобках указан коэффициент самоубийств)

1 2 3 Япония самоубийства (16,3) несчастные случаи рак Франция несчастные случаи самоубийства (7,9) другие Германия несчастные случаи самоубийства (7,5) рак Канада несчастные случаи самоубийства (10,6) рак США несчастные случаи самоубийства (14,1) убийства Великобритания несчастные случаи самоубийства (7,4) рак Италия несчастные случаи рак самоубийства (4,1) Южная Корея самоубийства (16,3) несчастные случаи рак

Источник: “Белая книга по мерам борьбы с самоубийствами” Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения / Франция, 2014 г., Канада, 2013 г., остальные данные за 2015 г.

Фотография к заголовку: PIXTA

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