Япония – единственная из стран G7, где самоубийства – ведущая причина смерти среди молодёжи

Япония – единственная из стран G7, где самоубийства – ведущая причина смерти среди молодёжиОбщество
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Согласно Белой книге о мерах по борьбе с самоубийствами 2020 года, составленной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, количество самоубийств к 2019 году снижалось десятый год подряд, достигнув рекордно низкого уровня в 20 169 человек. Коэффициент самоубийств, то есть их количество на 100 000 населения, также снижался десять лет подряд, и показатель в 16 самоубийств на 100 000 населения в 2019 году был самым низким с момента начала ведения такой статистики в 1978 году.
Однако количество самоубийств молодёжи в возрасте до 20 лет увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом до 659, что является самым высоким показателем с 2000 года. Коэффициент самоубийств вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,3 до 3,1, обновив наихудший рекордный показатель. Среди причин и побудительных мотивов самоубийств, которые можно определить по предсмертным запискам (до трёх причин на человека), в 202 случаях из 618 существовали проблемы в школе, за ними следуют проблемы со здоровьем (138 человек) и проблемы в семье (116 человек).
В рейтинге причин смерти по возрастным группам суицид стоит на первом месте в возрастных группах от 15 до 39 лет. Среди развитых стран G7 Япония – единственная, где на самоубийства приходится самое большое количество смертей среди молодого поколения в возрасте от 15 до 34 лет, и коэффициент самоубийств выше, чем в других странах G7.
Три основные причины смерти по возрастным группам
|Возраст
|Основные причины смерти
|Всего
|Рак, болезни сердца, старение
|10-14
|Рак, самоубийства, несчастные случаи
|15-19
|Самоубийства, несчастные случаи, рак
|20-24
|Самоубийства, несчастные случаи, рак
|25–29
|Самоубийства, рак, несчастные случаи
|30–34
|Самоубийства, рак, несчастные случаи
|35–39
|Самоубийства, рак, болезни сердца
|40–44
|Рак, самоубийства, болезни сердца
|45–49
|Рак, самоубийства, болезни сердца
Источник: «Статистика естественного движения населения» Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии
Три основные причины смерти в странах G7 и Южной Корее среди людей в возрасте 15-34 лет
(в скобках указан коэффициент самоубийств)
|1
|2
|3
|Япония
|самоубийства (16,3)
|несчастные случаи
|рак
|Франция
|несчастные случаи
|самоубийства (7,9)
|другие
|Германия
|несчастные случаи
|самоубийства (7,5)
|рак
|Канада
|несчастные случаи
|самоубийства (10,6)
|рак
|США
|несчастные случаи
|самоубийства (14,1)
|убийства
|Великобритания
|несчастные случаи
|самоубийства (7,4)
|рак
|Италия
|несчастные случаи
|рак
|самоубийства (4,1)
|Южная Корея
|самоубийства (16,3)
|несчастные случаи
|рак
Источник: “Белая книга по мерам борьбы с самоубийствами” Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения / Франция, 2014 г., Канада, 2013 г., остальные данные за 2015 г.
Фотография к заголовку: PIXTA
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