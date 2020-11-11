За октябрь в Японии покончило с собой более 2000 человек

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Токио, 10 ноября (Jiji Press). Согласно данным Национального полицейского управления, число людей, покончивших с собой в Японии в октябре, составило 2153, что на 614 человек (39,9%) больше, чем годом ранее.

Количество самоубийств растёт четыре месяца подряд. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии проанализирует возможные причины смертей, такие как последствия эпидемии нового коронавируса.

Число самоубийств с января по октябрь составило 17 219, увеличившись на 160.

Ежемесячное число снижалось в январе-июне и начало расти с июля.

В октябре покончило с собой 1302 мужчины и 851 женщина.

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