В Японии пять месяцев подряд растёт количество самоубийств: сказывается ли эпидемия?

Из-за эпидемии нового коронавируса это был крайне необычный год. У кого-то перемены могут вызвать чувство тревоги и неуверенности в своём будущем – может быть, это является одной из причин того, что с июля увеличилось количество самоубийств.

По данным Национального полицейского агентства, количество самоубийств в ноябре 2020 года составило по предварительным подсчётам 1798, что на 11,3%, или на 182 случая больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Количество самоубийств снижалось 10 лет подряд с 2010 по 2019 год, и в начале 2020 года оно было меньше по сравнению с теми же месяцами предыдущего года в период с января по июнь, но с июля в течение 5 месяцев подряд оно растёт. Общее количество самоубийств с января по ноябрь составило 19 101, что на 426 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди покончивших с собой было 1169 мужчин (на 83 больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года) и 629 женщин (на 99 больше). Среди префектур лидирует Токио, где отмечено 198 случаев, за ним следует Канагава (116), Сайтама (107), Айти (103), Тиба (93) и Фукуока (90).

Согласно определению Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, самоубийство – социальная проблема, которая во многих случаях вызвана тем, что люди зашли в тупик, и которую часто можно предотвратить, для чего разрабатываются комплексные меры в сферах здравоохранения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, образования, труда и других областях. На странице «Маморо ё кокоро» приводится доступная информация о том, как можно обсудить свои проблемы по телефону или через социальные сети, такие как LINE, а также о мерах борьбы с самоубийствами.

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