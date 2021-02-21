Симптомы депрессии у 30% старшеклассников в Японии: стресс в условиях эпидемии коронавируса

Симптомы депрессии у 30% старшеклассников в Японии: стресс в условиях эпидемии коронавирусаОбщество Здоровье
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Прошло больше года с начала эпидемии нового коронавируса. Национальный центр здоровья и развития детей постоянно проводит онлайн-опросы о том, как социальные и экономические изменения, связанные с кризисом, влияют на душу и тело детей.
С ноября по декабрь 2020 года о стрессе опросили 3705 родителей и 924 ребёнка, выяснив, что 15% учеников начальной школы 4-6 классов, 24% учеников средних классов и 30% учеников старших классов имели средний или высокий уровень симптомов депрессии. В начальной школе 6% детей 4-го класса и старше почти ежедневно посещали мысли о том, что лучше умереть, или хотелось нанести себе вред (мысли о самоубийстве или членовредительстве), из чего видно ухудшение ситуации с беспокойством и стрессом. При этом средний или высокий уровень симптомов депрессии наблюдается у 29% родителей. Опрос проводился с использованием международной шкалы тяжести депрессивных состояний.
На вопрос о том, что именно беспокоит детей, о чем они сейчас беспокоятся, отвечали, например, так: «Разве все хотят жить в страхе перед коронавирусом всю жизнь? Как ни берегись, но все иногда простужаются – вы теперь хотите не выходить из дома и ничего не делать? У моей жизни есть свой срок, я хочу ездить туда, куда хочу, и встречаться с людьми, с которыми хочу встречаться» (ученик 5-го класса начальной школы, Хоккайдо), «Кроме школьных занятий все мероприятия отменили, в школе говорят воздерживаться от встреч с друзьями – я не могу понять, почему тогда взрослым всё можно?» (ученица 2-го класса старшей школы, префектура Айти).
Национальный медицинский исследовательский центр даёт страдающим от кризиса детям консультации по электронной почте с 15:00 до 22:00 по субботам, воскресеньям и праздничным дням до 31 марта 2021 года. Если у них есть проблемы – например, насилие или оскорбления со стороны взрослых, издевательства, нет никого, с кем поговорить – они могут обратиться по адресу kodomo-liaison@ncchd.go.jp, где отвечают врачи и психологи медицинского отделения центра.
Фотография к заголовку: PIXTA
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