В Японии рекордное количество учителей брало отпуск из-за психических заболеваний в 2019 году

Министерство образования Японии провело «Исследование ситуации в сфере управления персоналом» и выявило, что в 2019 году 5478 учителей брали отпуск из-за депрессии и других психических заболеваний, что является рекордным показателем.

Проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии показало, что число тех, кто брал отпуск из-за психических заболеваний, увеличилось с 5212 человек в 2018 финансовом году на 266, до 5478 человек, их доля среди всех работающих учителей увеличилась на 0,02 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом до 0,59%. Причиной роста числа сотрудников, берущих отпуск, может быть проблема переутомления из-за увеличения внеклассной нагрузки и расширения взаимодействия с родителями, о которых много говорят в последние годы.

Ежегодно министерство опрашивает в общей сложности 67 комитетов по образованию в 47 префектурах и 20 городах, определённых указами правительства, выясняя ситуацию с отпусками и дисциплинарными мерами в отношении преподавателей государственных начальных, средних и средних школ и школ для детей с особыми потребностями. Из-за психических заболеваний брали отпуск 2647 учителей начальных школ, 1387 учителей средних школ, 768 учителей старших школ и 649 преподавателей школ для детей с особыми потребностями. Среди них было 2382 мужчины и 3096 женщин, по возрастным группам 832 человека было в возрасте 20-29 лет, 1477 человек 30-39 лет, 1380 человек 40-49 лет и 1789 человек 50 лет и старше – таким образом, наибольшее количество среди бравших отпуск составляли учителя-ветераны старше 50 лет.

По специальностям среди бравших отпуск было 23 директора школ, 96 заместителей директора, 99 главных учителей, 5056 учителей, 129 медсестёр и 75 других – подавляющее большинство составляют обычные учителя школ.

Статистика дисциплинарных мер, объявленных за 2019 год, показывает, что дисциплинарные взыскания, включая увольнение, отстранение от занятий и выговоры, применялись к 4677 учителям, что на 1301 меньше, чем в предыдущем году; из них за физические наказания взысканиям подвергли 550 человек, на 28 меньше, чем в предыдущем году. Число преподавателей и сотрудников, подвергшихся дисциплинарным взысканиям за непристойные действия, уменьшилось с рекордного максимума в предыдущем году на 9 человек до 273, но этот показатель по-прежнему высок, занимая второе место в ежегодной статистике.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме