В 2020 году в Японии количество самоубийств школьников достигло рекордного уровня
НовостиПолитика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 февраля (Jiji Press). Число учеников начальных, младших и старших классов, покончивших с собой в Японии, при эпидемии нового коронавируса достигло рекордного уровня в 479 человек в 2020 году, что намного больше 339 в предыдущем году, как сообщило 15 февраля министерство образования.
Примечательно, что количество самоубийств среди учениц старших классов почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом, дойдя до 138.
Министерство проведёт подробный анализ, чтобы выяснить, повлияла ли вирусная эпидемия на рост числа самоубийств среди школьников.
Цифра, основанная на статистике самоубийств министерства здравоохранения, была названа на заседании группы экспертов по предотвращению самоубийств среди учащихся.
Из общего числа самоубийств в начальных классах произошло 14 (6 в 2019 году), в средних – 136 (96 в 2019 году), в старших – 329 (237 в 2019 году).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В 2020 году впервые за 11 лет выросло количество самоубийств: коронавирус и рост суицидов среди женщин
- Мать погибшей сотрудницы «Дэнцу» призывает к дальнейшим мерам по предотвращению смерти от переутомления
- В Японии пять месяцев подряд растёт количество самоубийств: сказывается ли эпидемия?
- Консультация с искусственным интеллектом и другие способы предотвращения самоубийств в Японии
- Япония – единственная из стран G7, где самоубийства – ведущая причина смерти среди молодёжи
- Чего боятся японцы? В данных опроса лидирует COVID-19
- Желание жить и желание умереть – две стороны одной монеты: дискуссия об эвтаназии и смысле жизни
- За октябрь в Японии покончило с собой более 2000 человек
- Самоубийство старшеклассника в Токио: обнаружен пистолет и десятки патронов
- Рекордное число самоубийств несовершеннолетних в 2018 году в Японии
- Количество самоубийств в Японии впервые снизилось до отметки ниже 20 000: худшая ситуация в «Большой семёрке»
- В Японии отмечен рекордно низкий коэффициент самоубийств с момента начала сбора статистических данных в 1978 году
- «Дочь наложила на себя руки от безысходности»: почему бывший заместитель министра убил своего сына?