В 2020 году в Японии количество самоубийств школьников достигло рекордного уровня

Новости

Токио, 15 февраля (Jiji Press). Число учеников начальных, младших и старших классов, покончивших с собой в Японии, при эпидемии нового коронавируса достигло рекордного уровня в 479 человек в 2020 году, что намного больше 339 в предыдущем году, как сообщило 15 февраля министерство образования.

Примечательно, что количество самоубийств среди учениц старших классов почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом, дойдя до 138.

Министерство проведёт подробный анализ, чтобы выяснить, повлияла ли вирусная эпидемия на рост числа самоубийств среди школьников.

Цифра, основанная на статистике самоубийств министерства здравоохранения, была названа на заседании группы экспертов по предотвращению самоубийств среди учащихся.

Из общего числа самоубийств в начальных классах произошло 14 (6 в 2019 году), в средних – 136 (96 в 2019 году), в старших – 329 (237 в 2019 году).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме