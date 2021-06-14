В Японии более чем у 30% пожилых людей нет близких друзей
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Токио, 11 июня (Jiji Press). 31,3% жителей Японии в возрасте 60 лет и старше считают, что у них нет близких друзей, кроме членов их семей, как показал правительственный опрос.
Доля, указанная в Белой книге по проблемам старения общества 2021 года, принятой на заседании кабинета министров, выросла на 5,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием, проводившимся в 2015 году.
Согласно «Белой книге», такое увеличение, вероятно, связано с ростом числа домохозяйств, состоящих из одного человека. Правительство планирует расширять меры по поощрению пожилых людей к участию в общественной деятельности и предотвращению их изоляции от местных сообществ.
Опрос проводился по почте с декабря прошлого года по январь этого года и охватил 2500 человек. Релевантные ответы дали 1367 человек, или 54,7% опрошенных.
Правительство также провело аналогичные исследования в США, Германии и Швеции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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