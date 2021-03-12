В Японии 153 000 пожилых водителей, нарушавших правила в последние три года, будут обязаны ежегодно проходить тест на навыки вождения

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Токио, 11 марта (Jiji Press). Национальное полицейское управление Японии сообщило, что около 153 000 пожилых водителей, которые проехали на красный свет или совершили другие нарушения правил дорожного движения в последние три года, будут ежегодно проходить тест на навыки вождения.

Приблизительная оценка количества входила в опубликованный отчёт о новом комплексе тестов для водителей в возрасте 75 лет и старше, который должен быть введен к июню 2022 года.

Тестирование вводится в связи с серией дорожно-транспортных происшествий, вызванных пожилыми водителями. Для прохождения теста участники будут водить автомобиль, например, в автошколах, при продлении своих прав. От них потребуется выполнение различных заданий, в том числе повороты направо или налево.

Если их вождение признают опасным, баллы снижаются. Проходной балл будет установлен на уровне 70 для обычных прав и 80 баллов для водительских прав класса 2 для водителей такси, автобусов и других подобных транспортных средств. Проезд на красный свет автоматически означает неудачу.

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