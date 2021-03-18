В 2020 году ущерб от особых видов мошенничества составил 27,8 миллиарда йен, 85% жертв – пожилые люди

По данным Национального полицейского управления, по предварительным оценкам количество зарегистрированных случаев особого мошенничества в 2020 году составило 13 526, что на 19,7% меньше, чем в предыдущем году, а общий ущерб составил 27 млрд 780 млн йен, на 12% меньше, чем в 2019 году. Ущерб снизился вдвое по сравнению с рекордным уровнем 2014 года в 56 млрд 550 млн йен, но ежедневная сумма ущерба всё ещё находится на высоком уровне, составляя около 75,9 миллионов йен.

Ущерб часто терпят жители крупных городских регионов, количество выявленных случаев составило 2902 в Токио, 1757 в преф. Канагава, 1218 в преф. Тиба, 1108 в преф. Осака, 1030 в преф. Сайтама, 1020 в преф. Хёго и 568 в преф. Айти. Хотя во всех префектурах наблюдается тенденция к снижению случаев мошенничества, в этих семи префектурах зарегистрирован 71% случаев среди всего количества выявленных мошенничеств в стране.

Мошенничества типа «Это я!», когда выдают себя за родственника, и мошенничества с депозитами и сбережениями, при которых представляются сотрудником полиции или финансового учреждения и снимают депозиты, снизились на 5,1% до 6382 случаев, а сумма ущерба увеличилась на 3,4% до 12 млрд 160 миллионов иен. Хотя количество выявленных случаев уменьшилось, сумма ущерба выросла примерно на 400 миллионов йен по сравнению с предыдущим годом.

Количество зарегистрированных случаев мошенничества с банковскими картами, при котором жертву обманывают, заменяя банковские карты поддельными и крадут их, снизилось на 25% по сравнению с предыдущим годом до 2833 случаев, а размер ущерба уменьшился на 32,7% до 3 млрд 970 млн йен. Число мошенничеств с выставлением фиктивных счетов, в которых выставляют платёжное требование за использование, например, платных сайтов, уменьшилось на 43,5% до 1997, сумма ущерба снизилась на 19,3% до 7 млрд 960 млн йен.

При этом на 18% до 11 556 случаев снизилось количество мошенничеств, жертвами которых стали люди старше 65 лет. Среди общего числа жертв выявленных случаев мошенничеств (за исключением случаев с ущербом для юридических лиц) пожилые люди составляли 85,7%, что на 1,8 процентных пункта выше, чем в предыдущем году, они по-прежнему остаются уязвимы для мошенничеств.

Выявлено 55 случаев особых мошенничеств, связанных с новым коронавирусом, сумма ущерба от них составила около 100 миллионов йен. В апреле в префектуре Тотиги мужчине 70-79 лет позвонил человек, представившийся служащим префектуры, и сказал, что тому полагается пособие в связи с коронавирусом в размере 100 000 йен, попросил его подготовить банковские документы для перевода денег и сказал, что пришлёт служащего. Мужчина позвонил в полицию, благодаря чему подозреваемого задержали.

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