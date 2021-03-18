В 2020 году ущерб от особых видов мошенничества составил 27,8 миллиарда йен, 85% жертв – пожилые люди

В 2020 году ущерб от особых видов мошенничества составил 27,8 миллиарда йен, 85% жертв – пожилые людиОбщество
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Ущерб часто терпят жители крупных городских регионов, количество выявленных случаев составило 2902 в Токио, 1757 в преф. Канагава, 1218 в преф. Тиба, 1108 в преф. Осака, 1030 в преф. Сайтама, 1020 в преф. Хёго и 568 в преф. Айти. Хотя во всех префектурах наблюдается тенденция к снижению случаев мошенничества, в этих семи префектурах зарегистрирован 71% случаев среди всего количества выявленных мошенничеств в стране.
Мошенничества типа «Это я!», когда выдают себя за родственника, и мошенничества с депозитами и сбережениями, при которых представляются сотрудником полиции или финансового учреждения и снимают депозиты, снизились на 5,1% до 6382 случаев, а сумма ущерба увеличилась на 3,4% до 12 млрд 160 миллионов иен. Хотя количество выявленных случаев уменьшилось, сумма ущерба выросла примерно на 400 миллионов йен по сравнению с предыдущим годом.
Количество зарегистрированных случаев мошенничества с банковскими картами, при котором жертву обманывают, заменяя банковские карты поддельными и крадут их, снизилось на 25% по сравнению с предыдущим годом до 2833 случаев, а размер ущерба уменьшился на 32,7% до 3 млрд 970 млн йен. Число мошенничеств с выставлением фиктивных счетов, в которых выставляют платёжное требование за использование, например, платных сайтов, уменьшилось на 43,5% до 1997, сумма ущерба снизилась на 19,3% до 7 млрд 960 млн йен.
При этом на 18% до 11 556 случаев снизилось количество мошенничеств, жертвами которых стали люди старше 65 лет. Среди общего числа жертв выявленных случаев мошенничеств (за исключением случаев с ущербом для юридических лиц) пожилые люди составляли 85,7%, что на 1,8 процентных пункта выше, чем в предыдущем году, они по-прежнему остаются уязвимы для мошенничеств.
Выявлено 55 случаев особых мошенничеств, связанных с новым коронавирусом, сумма ущерба от них составила около 100 миллионов йен. В апреле в префектуре Тотиги мужчине 70-79 лет позвонил человек, представившийся служащим префектуры, и сказал, что тому полагается пособие в связи с коронавирусом в размере 100 000 йен, попросил его подготовить банковские документы для перевода денег и сказал, что пришлёт служащего. Мужчина позвонил в полицию, благодаря чему подозреваемого задержали.
Фотография к заголовку: PIXTA
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