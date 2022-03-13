В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд

В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подрядОбщество Семья
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Согласно статистическому отчёту естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, число рождений в 2021 году составило 842 897, что на 29 786 меньше, чем в предыдущем году, что является рекордно низким показателем шестой год подряд. В предварительную оценку включены японцы, проживающие за границей, и иностранцы, проживающие в Японии, а окончательное значение по числу японцев, проживающих в Японии, вероятно, сократится еще примерно на 30 000 человек.
Число смертей в 2020 году, в первый год эпидемии, впервые за 11 лет сократилось, но в 2021 году вновь увеличилось. Количество смертей выросло на 67 745 по сравнению с предыдущим годом до 1 452 289, что является самым высоким показателем за весь послевоенный период. Среди причин смерти в условиях сверхстареющего общества растёт число смертей от старости или пневмонии пожилых людей.
Естественная убыль населения, то есть число умерших за вычетом числа рождений, составила 609 392 человека, впервые превысив 600 000 человек.
Количество браков также уменьшилось на 4,3% до 514 242 пар, что является самым низким показателем после войны. В Японии по-прежнему не слишком хорошо относятся к добрачным и внебрачным беременностям, и снижение количества браков может ускорить дальнейшее снижение числа рождений.
Фотография к заголовку: PIXTA
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