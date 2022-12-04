Потребительские цены в Японии впервые за 40 лет выросли на 3,6%

Потребительские цены в этом году быстро росли, темп роста был самым высоким с февраля 1982 года, когда ещё ощущались последствия второго нефтяного кризиса.

Национальный индекс потребительских цен на октябрь 2022 года (2020 = 100), объявленный Министерством внутренних дел и коммуникаций, имеет комплексный показатель 103,4 (он исключает свежие продукты питания, цены на которые сильно меняются), что на 3,6% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Такие темпы роста цен наблюдались впервые за 40 лет и 8 месяцев с февраля 1982 года, когда сохранялись последствия второго нефтяного кризиса, и они выше темпов, которые наблюдались при введении налога на потребление и повышениях налогов.

Если рассмотреть цены на товары по их типам, то продукты питания (за исключением скоропортящихся) подорожали на 5,9%. Множество производителей продуктов питания и ресторанов поднимали цены из-за резкого роста цен на сырьё и издержек сбыта, связанных со снижением курса йены. Выросли цены на гамбургеры и суси в конвейерных ресторанах, подорожали почти 90% товаров, учитываемых при исследовании, таких как хлеб и шоколад. Вторжение России в Украину подстегнуло цены на ресурсы, цены на энергоносители поднялись на 15,2%. Счета за электроэнергию выросли на 20,9%, за бытовой газ – на 26,8%.

С другой стороны, на 10% снизились расходы на гостиницы после старта программы общенациональной помощи путешественникам.

Индекс потребительских цен в годовом исчислении рос в течение 14 месяцев подряд. Начиная с апреля правительство и Банк Японии превышают установленный целевой показатель ценовой стабильности на уровне 2% седьмой месяц подряд.

В январе 2023 года правительство примет меры по снижению финансового бремени, связанного с расходами на электроэнергию, бытовой газ и т. д., а одностороннее снижение курса йены и укрепление доллара, которые подталкивали рост цен, пока остановилось. Однако до наступления позитивного цикла, когда корпоративные прибыли и заработная плата растут, а спрос увеличивается, домохозяйства не будут чувствовать себя в безопасности.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме