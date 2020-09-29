Погружение в миры «Евангелион» и «Сэйлор Мун» в тематическом парке Small Worlds Tokyo

Парк миниатюр Small Worlds Tokyo расположился в центре «Ариакэ Буцурю сэнта» всего в 3 минутах ходьбы от железнодорожной станции Ариакэ Тэнису-но мори линии Юрикамомэ. Это крупнейший в мире тематический парк с миниатюрными «глобальными деревнями» и сценами, связанными с популярными персонажами аниме, воспроизведенными в масштабе 1:80. Из-за пандемии коронавируса открытие было отложено, но благодаря вливанию инвестиций в размере около 20 миллионов йен, потраченных на меры по профилактике инфекции, 11 июня парк наконец принял первых посетителей. Здесь можно фотографировать, а значит вас ждет множество сюжетов для новых постов в Instagram.





Дополненная реальность в миниатюре

Чтобы попасть в удивительный развлекательный комплекс миниатюрных миров, разделенных по секторам, нужно пройти по коридору, напоминающему туннель для путешествий во времени. Первая зона - Космический центр – встречает посетителей ревом стартовых ракетных двигателей. Здесь можно увидеть точно воссозданную уменьшенную реконструкцию запуска ракеты «Сатурн-5» программы Apollo, который состоялся в 1970-х годах, а также старт футуристического космического корабля.

Миниатюрные сцены Small Worlds Tokyo не только тщательно продуманы и точны, но и снабжены атмосферным звуковым сопровождением. В Космическом центре мерный звук предстартового отсчета сменяется гулом двигателей – и вот уже изрыгающие пламя ракеты взлетают из клубов дыма.





Из Космического центра посетители могут отправиться в районы «Глобальной деревни» и «Сейлор Мун», где также есть движущиеся аттракционы. В «Глобальной деревне» можно увидеть танцующих в церкви прихожан, едущие поезда, канатные дороги и автомобили.

Район «Глобальная деревня» включает пять вымышленных стран, созданных по образцу реальных государств Азии и Европы XX века, где живут не только люди, но и фантастические существа. Специальное освещение каждые 30 минут обеспечивает эффект смены дня и ночи. Над Свет гаснет, имитируя заход солнца, и неоновые огни призывно манят рассмотреть поближе городской пейзаж, напоминающий одновременно Гонконг и Шанхай. Нажимая кнопки, расположенные в особых местах, в этих волшебных мирах можно заставить вращаться колеса велосипедов. Или пробудить спящих драконов.









В районе «Красавица-воин Сэйлор Мун» посетителям предлагают поностальгировать, рассматривая копию токийского района Адзабу Дзюбан 1990-х годов – периода, когда аниме-сериал достиг пика популярности, – и футуристический «Хрустальный Токио» тридцатого века на заднем плане. В миниатюрном Адзабу Дзюбан можно увидеть искусно воссозданные точные копии фасадов и вывесок ныне не существующих знаменитых ресторанов.

Район оживляет множество двухсантиметровых фигурок, изображающих людей, занимающихся своими делами среди миниатюрных структур и объектов, выполненных в стандартном для парка масштабе 1:80. Именно здесь живут Сейлор Мун и ее отважные подруги, и посетители могут воспользоваться возможностью, чтобы разыскать в толпе своих любимых героинь.











