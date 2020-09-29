Погружение в миры «Евангелион» и «Сэйлор Мун» в тематическом парке Small Worlds Tokyo

Туризм

Small Worlds Tokyo находится в Ариакэ в токийском районе Кото и представляет собой крытый тематический парк тщательно воссозданных миниатюрных фантастических миров. По этим мирам можно не только путешествовать, но и почувствовать себя их частью, купив «вид на жительство» и добавив уменьшенную фигурку себя в любимую сцену.
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Парк миниатюр Small Worlds Tokyo расположился в центре «Ариакэ Буцурю сэнта» всего в 3 минутах ходьбы от железнодорожной станции Ариакэ Тэнису-но мори линии Юрикамомэ. Это крупнейший в мире тематический парк с миниатюрными «глобальными деревнями» и сценами, связанными с популярными персонажами аниме, воспроизведенными в масштабе 1:80. Из-за пандемии коронавируса открытие было отложено, но благодаря вливанию инвестиций в размере около 20 миллионов йен, потраченных на меры по профилактике инфекции, 11 июня парк наконец принял первых посетителей. Здесь можно фотографировать, а значит вас ждет множество сюжетов для новых постов в Instagram.

Вход в Small Worlds Tokyo
Вход в Small Worlds Tokyo

Дополненная реальность в миниатюре

Чтобы попасть в удивительный развлекательный комплекс миниатюрных миров, разделенных по секторам, нужно пройти по коридору, напоминающему туннель для путешествий во времени. Первая зона - Космический центр – встречает посетителей ревом стартовых ракетных двигателей. Здесь можно увидеть точно воссозданную уменьшенную реконструкцию запуска ракеты «Сатурн-5» программы Apollo, который состоялся в 1970-х годах, а также старт футуристического космического корабля.

Миниатюрные сцены Small Worlds Tokyo не только тщательно продуманы и точны, но и снабжены атмосферным звуковым сопровождением. В Космическом центре мерный звук предстартового отсчета сменяется гулом двигателей – и вот уже изрыгающие пламя ракеты взлетают из клубов дыма.

Запуск ракеты-носителя «Сатурн-5», доставившей космический аппарат «Аполлон-11» на Луну
Запуск ракеты-носителя «Сатурн-5», доставившей космический аппарат «Аполлон-11» на Луну

Из Космического центра посетители могут отправиться в районы «Глобальной деревни» и «Сейлор Мун», где также есть движущиеся аттракционы. В «Глобальной деревне» можно увидеть танцующих в церкви прихожан, едущие поезда, канатные дороги и автомобили.

Район «Глобальная деревня» включает пять вымышленных стран, созданных по образцу реальных государств Азии и Европы XX века, где живут не только люди, но и фантастические существа. Специальное освещение каждые 30 минут обеспечивает эффект смены дня и ночи. Над Свет гаснет, имитируя заход солнца, и неоновые огни призывно манят рассмотреть поближе городской пейзаж, напоминающий одновременно Гонконг и Шанхай. Нажимая кнопки, расположенные в особых местах, в этих волшебных мирах можно заставить вращаться колеса велосипедов. Или пробудить спящих драконов.

«Глобальная деревня» – это фантастический мир, в котором есть драконы и другие волшебные звери
«Глобальная деревня» – это фантастический мир, в котором есть драконы и другие волшебные звери

Сияние неоновых огней оживляет китайский квартал ночных развлечений
Сияние неоновых огней оживляет китайский квартал ночных развлечений

В районе «Красавица-воин Сэйлор Мун» посетителям предлагают поностальгировать, рассматривая копию токийского района Адзабу Дзюбан 1990-х годов – периода, когда аниме-сериал достиг пика популярности, – и футуристический «Хрустальный Токио» тридцатого века на заднем плане. В миниатюрном Адзабу Дзюбан можно увидеть искусно воссозданные точные копии фасадов и вывесок ныне не существующих знаменитых ресторанов.

Район оживляет множество двухсантиметровых фигурок, изображающих людей, занимающихся своими делами среди миниатюрных структур и объектов, выполненных в стандартном для парка масштабе 1:80. Именно здесь живут Сейлор Мун и ее отважные подруги, и посетители могут воспользоваться возможностью, чтобы разыскать в толпе своих любимых героинь.

На горизонте Адзабу Дзюбан возвышается телебашня Токио. В доме на переднем плане живет Цукино Усаги (© Такэути Наоко)
На горизонте Адзабу Дзюбан возвышается телебашня Токио. В доме на переднем плане живет Цукино Усаги (© Такэути Наоко)

Время от времени крыша дома Усаги поднимается, чтобы можно было рассмотреть комнаты с такой же мебелью и обоями, что и в оригинальном аниме (© Такэути Наоко)
Время от времени крыша дома Усаги поднимается, чтобы можно было рассмотреть комнаты с такой же мебелью и обоями, что и в оригинальном аниме (© Такэути Наоко)

Воинов Сэйлор Мун найти нелегко (© Такэути Наоко)
Воинов Сэйлор Мун найти нелегко (© Такэути Наоко)

«Вид на жительство» помогает получить новый опыт интерактивного взаимодействия

В Small Worlds Tokyo есть собственный аэропорт, созданный по образцу международного аэропорта Кансай. Самолеты, взлетно-посадочные полосы, залы прибытия и вылета, а также зоны выдачи багажа воспроизведены в мельчайших деталях. В зоне отдыха, напоминающей зал ожидания в аэропорту, можно немного передохнуть, расслабиться и насладиться видом приземляющихся и взлетающих самолетов. Это место несомненно понравится всем любителям самолетов, особенно сейчас, когда авиаперелеты затруднены из-за пандемии.

Компания Small Worlds Tokyo в сотрудничестве со своими официальными партнерами Japan Airlines и Kansai Airports создала реалистичную миниатюрную модель международного аэропорта Кансай
Компания Small Worlds Tokyo в сотрудничестве со своими официальными партнерами Japan Airlines и Kansai Airports создала реалистичную миниатюрную модель международного аэропорта Кансай

Наконец мы подходим к главной достопримечательности тематического парка – району «Евангелион». Всемирно популярному аниме посвящены две зоны. Первая называется «Евангелион: ангар». Здесь в своих клетках-ангарах стоят готовые к запуску модули Ева-00, Ева-01 и Ева-02. Вторая зона – «Евангелион: Токио-3», где живут главный герой франшизы «Евангелион» Икари Синдзи и его друзья. Токио-3 – это укрепленный мегаполис на берегу озера Асиноко в селении Хаконэ. Когда таинственная враждебная форма жизни, называемая «ангелами», атакует, город вместе со всеми высотными сооружениями скрывается под землёй.

Три модуля Евангелионов один за другим запускаются из своих ангаров (© Хара)
Три модуля Евангелионов один за другим запускаются из своих ангаров (© Хара)

Сцена погружения мегаполиса Токио-3 исполнена драматизма (© Хара)
Сцена погружения мегаполиса Токио-3 исполнена драматизма (© Хара)

Все сцены Small Worlds Tokyo великолепны, но лучшее, что есть в тематическом парке – это возможность здесь поселиться! Приобретая «вид на жительство», посетители получают персональную миниатюрную фигурку, созданную с помощью технологии 3D-сканирования, и могут разместить ее в своей любимой сцене на один год.

В зоне «Евангелион: Клетка» посетители могут выбрать одну из униформ персонала Nerv, чтобы их трехмерную миниатюрную фигурку можно было поставить рядом с другими главными персонажами Nerv, такими как Синдзи Икари и Аянами Рэй. Персонализированная фигурка будет размещена не ранее, чем через две недели после 3D-сканирования, однако приобретение «вида на жительство» включает годовой абонемент на посещение парка с дополнительными однодневными пропусками для сопровождающих членов семьи и друзей, так что вы сможете в любое время прийти в Small Worlds Tokyo, чтобы посмотреть на свою фигурку и сделать фото. Дополнительные тематические парки Small Worlds планируется построить на Окинаве и за рубежом.

Размещение персонализированной фигурки. Технология 3D-сканирования означает, что вы можете надеть любимый костюм и принять любую позу (предоставлено Small Worlds)
Размещение персонализированной фигурки. Технология 3D-сканирования означает, что вы можете надеть любимый костюм и принять любую позу (предоставлено Small Worlds)

Икари Синдзи и Кацураги Мисато смотрят на Токио-3 со склонов горы Кинтоки. Какой поклонник «Евангелиона» не захочет увидеть себя в этом легендарном эпизоде? (© Хара)
Икари Синдзи и Кацураги Мисато смотрят на Токио-3 со склонов горы Кинтоки. Какой поклонник «Евангелиона» не захочет увидеть себя в этом легендарном эпизоде? (© Хара)

Small Worlds Tokyo

  • Адрес: Ариакэ Буцурю Центр, 1-3-33 Ариакэ, Кото, Токио.
  • Часы работы: с 9:30 до 20:00 (вход до 19:30)
  • Стоимость входного билета: взрослые – 2700 йен; подростки (младшие и старшие классы средней школы) – 1900 йен; дети (дошкольного и младшего школьного возраста) – 1500 йен; дети до 4 лет бесплатно.
  • Программа «фигурка с видом на жительство районах “Сэйлор Мун” и “Евангелион”»: взрослые – 19 800 йен; старшеклассники и младшие школьники – 17 600 йен. Прочие районы: взрослые – 12 630 йен; старшеклассники и младшие школьники – 10 760 йен.
  • Как добраться: 3 минуты пешком от станции Ариакэ Тэнису-но мори линии Юрикамомэ. 11 минут пешком от станции Кокусай-Тэндзидзё линии Ринкай.

Репортаж, текст и фотографии предоставлены Nippon.com, если не указано иное.

Фотография к заголовку: Стартовые клетки Евангелионов в масштабе 1:80. (© Хара)

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