Погружение в миры «Евангелион» и «Сэйлор Мун» в тематическом парке Small Worlds Tokyo
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Парк миниатюр Small Worlds Tokyo расположился в центре «Ариакэ Буцурю сэнта» всего в 3 минутах ходьбы от железнодорожной станции Ариакэ Тэнису-но мори линии Юрикамомэ. Это крупнейший в мире тематический парк с миниатюрными «глобальными деревнями» и сценами, связанными с популярными персонажами аниме, воспроизведенными в масштабе 1:80. Из-за пандемии коронавируса открытие было отложено, но благодаря вливанию инвестиций в размере около 20 миллионов йен, потраченных на меры по профилактике инфекции, 11 июня парк наконец принял первых посетителей. Здесь можно фотографировать, а значит вас ждет множество сюжетов для новых постов в Instagram.
Дополненная реальность в миниатюре
Чтобы попасть в удивительный развлекательный комплекс миниатюрных миров, разделенных по секторам, нужно пройти по коридору, напоминающему туннель для путешествий во времени. Первая зона - Космический центр – встречает посетителей ревом стартовых ракетных двигателей. Здесь можно увидеть точно воссозданную уменьшенную реконструкцию запуска ракеты «Сатурн-5» программы Apollo, который состоялся в 1970-х годах, а также старт футуристического космического корабля.
Миниатюрные сцены Small Worlds Tokyo не только тщательно продуманы и точны, но и снабжены атмосферным звуковым сопровождением. В Космическом центре мерный звук предстартового отсчета сменяется гулом двигателей – и вот уже изрыгающие пламя ракеты взлетают из клубов дыма.
Из Космического центра посетители могут отправиться в районы «Глобальной деревни» и «Сейлор Мун», где также есть движущиеся аттракционы. В «Глобальной деревне» можно увидеть танцующих в церкви прихожан, едущие поезда, канатные дороги и автомобили.
Район «Глобальная деревня» включает пять вымышленных стран, созданных по образцу реальных государств Азии и Европы XX века, где живут не только люди, но и фантастические существа. Специальное освещение каждые 30 минут обеспечивает эффект смены дня и ночи. Над Свет гаснет, имитируя заход солнца, и неоновые огни призывно манят рассмотреть поближе городской пейзаж, напоминающий одновременно Гонконг и Шанхай. Нажимая кнопки, расположенные в особых местах, в этих волшебных мирах можно заставить вращаться колеса велосипедов. Или пробудить спящих драконов.
В районе «Красавица-воин Сэйлор Мун» посетителям предлагают поностальгировать, рассматривая копию токийского района Адзабу Дзюбан 1990-х годов – периода, когда аниме-сериал достиг пика популярности, – и футуристический «Хрустальный Токио» тридцатого века на заднем плане. В миниатюрном Адзабу Дзюбан можно увидеть искусно воссозданные точные копии фасадов и вывесок ныне не существующих знаменитых ресторанов.
Район оживляет множество двухсантиметровых фигурок, изображающих людей, занимающихся своими делами среди миниатюрных структур и объектов, выполненных в стандартном для парка масштабе 1:80. Именно здесь живут Сейлор Мун и ее отважные подруги, и посетители могут воспользоваться возможностью, чтобы разыскать в толпе своих любимых героинь.
«Вид на жительство» помогает получить новый опыт интерактивного взаимодействия
В Small Worlds Tokyo есть собственный аэропорт, созданный по образцу международного аэропорта Кансай. Самолеты, взлетно-посадочные полосы, залы прибытия и вылета, а также зоны выдачи багажа воспроизведены в мельчайших деталях. В зоне отдыха, напоминающей зал ожидания в аэропорту, можно немного передохнуть, расслабиться и насладиться видом приземляющихся и взлетающих самолетов. Это место несомненно понравится всем любителям самолетов, особенно сейчас, когда авиаперелеты затруднены из-за пандемии.
Наконец мы подходим к главной достопримечательности тематического парка – району «Евангелион». Всемирно популярному аниме посвящены две зоны. Первая называется «Евангелион: ангар». Здесь в своих клетках-ангарах стоят готовые к запуску модули Ева-00, Ева-01 и Ева-02. Вторая зона – «Евангелион: Токио-3», где живут главный герой франшизы «Евангелион» Икари Синдзи и его друзья. Токио-3 – это укрепленный мегаполис на берегу озера Асиноко в селении Хаконэ. Когда таинственная враждебная форма жизни, называемая «ангелами», атакует, город вместе со всеми высотными сооружениями скрывается под землёй.
Все сцены Small Worlds Tokyo великолепны, но лучшее, что есть в тематическом парке – это возможность здесь поселиться! Приобретая «вид на жительство», посетители получают персональную миниатюрную фигурку, созданную с помощью технологии 3D-сканирования, и могут разместить ее в своей любимой сцене на один год.
В зоне «Евангелион: Клетка» посетители могут выбрать одну из униформ персонала Nerv, чтобы их трехмерную миниатюрную фигурку можно было поставить рядом с другими главными персонажами Nerv, такими как Синдзи Икари и Аянами Рэй. Персонализированная фигурка будет размещена не ранее, чем через две недели после 3D-сканирования, однако приобретение «вида на жительство» включает годовой абонемент на посещение парка с дополнительными однодневными пропусками для сопровождающих членов семьи и друзей, так что вы сможете в любое время прийти в Small Worlds Tokyo, чтобы посмотреть на свою фигурку и сделать фото. Дополнительные тематические парки Small Worlds планируется построить на Окинаве и за рубежом.
Small Worlds Tokyo
- Адрес: Ариакэ Буцурю Центр, 1-3-33 Ариакэ, Кото, Токио.
- Часы работы: с 9:30 до 20:00 (вход до 19:30)
- Стоимость входного билета: взрослые – 2700 йен; подростки (младшие и старшие классы средней школы) – 1900 йен; дети (дошкольного и младшего школьного возраста) – 1500 йен; дети до 4 лет бесплатно.
- Программа «фигурка с видом на жительство районах “Сэйлор Мун” и “Евангелион”»: взрослые – 19 800 йен; старшеклассники и младшие школьники – 17 600 йен. Прочие районы: взрослые – 12 630 йен; старшеклассники и младшие школьники – 10 760 йен.
- Как добраться: 3 минуты пешком от станции Ариакэ Тэнису-но мори линии Юрикамомэ. 11 минут пешком от станции Кокусай-Тэндзидзё линии Ринкай.
Репортаж, текст и фотографии предоставлены Nippon.com, если не указано иное.
Фотография к заголовку: Стартовые клетки Евангелионов в масштабе 1:80. (© Хара)
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