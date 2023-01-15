В Японии впервые за восемь с половиной лет отмечено снижение реальной заработной платы

С самого начала нового года мы слышим новости о росте цен на продукты питания и одежду. Повышение заработной платы не поспевает за ростом цен. Можем ли мы надеяться на повышение заработной платы в ходе «весеннего рабочего наступления»?

Согласно ежемесячному исследованию статистики труда Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения (охватывает предприятия с 5 и более работниками), реальная заработная плата в ноябре 2022 года снизилась на 3,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Рост цен на продукты питания, коммунальные услуги и другие товары привёл к первому падению за восемь с половиной лет после мая 2014 года, когда реальная заработная плата упала на 4,1% из-за повышения налога на потребление. Реальная заработная плата снижается ниже уровня предыдущего года восьмой месяц подряд.

Общая сумма денежных заработков, включая базовую заработную плату и оплату сверхурочных, увеличивалась 11 месяцев подряд с начала 2022 года. Однако, хотя зарплата росла на 1-2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года до октября, в ноябре она увеличилась всего на 0,5% до 283 895 йен. С другой стороны, индекс потребительских цен (общий, без учёта арендной платы за жильё) в ноябре 2010 г. вырос на 4,5%, то есть рост заработной платы не поспевает за быстрым ростом цен.

По типу занятости на 0,2% до 368 358 йен выросла общая сумма денежных заработков у работников, занятых полный рабочий день, и разнорабочих, а для работников, занятых неполный рабочий день, она увеличилась на 2,2% до 101 888 йен. Средняя общая продолжительность рабочего времени на одного человека снизилась на 0,2% до 139,1 часа в месяц.

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