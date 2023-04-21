Гонконгская студентка арестована в Китае за комментарии в соцсетях, сделанные во время обучения в Японии

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Гонконг, 20 апреля (Jiji Press). Студентка из Гонконга, обучающаяся в японском университете, в марте при возвращении домой была арестована за комментарии в социальных сетях, сделанные во время её пребывания в Японии.

Власти арестовали студентку по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности Гонконга в начале марта. Это считается первым случаем, когда закон был применён к действиям, произведенным в Японии.

По словам информированных источников, студентка около двух лет назад во время учёбы в Японии разместила в Facebook комментарии, в которых в том числе утверждалось, что независимость Гонконга – единственный выход.

По словам источников, власти арестовали её, когда она вернулась в Гонконг, чтобы обновить свой документ, удостоверяющий личность, утверждая, что она агитировала за раздел страны.

Источники также сообщили, что она была освобождена, но её паспорт был конфискован, что не позволило ей вернуться в Японию.

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