Украина планирует подать заявку на членство в ТТП

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Вашингтон, 21 апреля (Jiji Press). Правительство Украины планирует подать заявку на членство в многостороннем соглашении о свободной торговле Транс-Тихоокеанского партнёрства до конца этого года, сообщил местному информационному агентству высокопоставленный чиновник правительства Украины.

Если Украина пойдёт по стопам Великобритании и присоединится к ТТП, блок свободной торговли станет огромной экономической зоной, выходящей за рамки Тихого океана. В конце марта Япония, Канада и девять других нынешних членов ТТП согласились принять Великобританию в качестве 12-го члена торговой зоны.

По сообщению информационного агентства «Интерфакс-Украина», заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка обнародовал план скорейшего принятия правительством Украины решения по заявке страны на вступление в ТТП, когда он посетил Вашингтон на мероприятии, посвященном экономике, в Торговой палате США в середине апреля.

Согласно отчёту, Украина может получить уведомления о начале переговоров об участии в соглашении о свободной торговле от стран-участниц ТТП не раньше, чем этим летом.

Качка упомянул совместную декларацию по пересмотренному двустороннему соглашению о свободной торговле, подписанную в середине апреля премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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