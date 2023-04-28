Билет на выставку Expo в Осаке будет стоить около 8000 йен

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Осака, 27 апреля (Jiji Press). Организатор Всемирной выставки 2025 года в городе Осака на западе Японии рассматривает возможность установления стандартной цены однодневного входного билета для взрослого на уровне около 8000 йен, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Источники сообщили, что организатор, Японская ассоциация Всемирной выставки 2025 года, в прошлом году рассматривала возможность установления цены на уровне 6000 йен, но подняла уровень до 7000-9000 йен в условиях роста цен.

Эксплуатационные расходы Osaka Expo будут покрываться в основном за счёт доходов от продажи билетов.

Первоначально ассоциация оценила эксплуатационные расходы в 80,9 млрд йен. Исигэ Хироюки, генеральный секретарь ассоциации, в прошлом месяце указал на возможность роста операционных расходов, сославшись на необходимость усиления безопасности.

Ассоциация стремится начать продажу билетов 30 ноября, за 500 дней до начала выставки Osaka Expo. Она планирует предлагать билеты со скидкой, например, для посетителей в будние дни и в ночное время.

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