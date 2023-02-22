ANA, JAL и другие авиакомпании выбраны для управления летающими автомобилями на выставке Osaka Expo
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Токио, 21 февраля (Jiji Press). Организатор выставки Osaka Expo 2025 заявил, что для участия в этом мероприятии выбраны японские авиакомпании ANA Holdings Inc. и Japan Airlines, а также другие операторы летающих автомобилей.
Ожидается, что летающие автомобили будут использоваться в качестве средства передвижения для посетителей выставки Expo в городе Осака в ходе их первого коммерческого использования в стране.
Японский торговый дом Marubeni Corp. и стартап SkyDrive Inc. также были выбраны операторами летающих автомобилей для выставки Osaka Expo. Американский производитель электрических самолётов Joby Aviation Inc. присоединится к проекту благодаря партнерству с ANA, материнской компанией All Nippon Airways.
Посадочная платформа, которая будет установлена на площадке Osaka Expo на искусственном острове Юмэсима, будет эксплуатироваться японской лизинговой компанией Orix Corp.
Летающий автомобиль – это небольшой электрический летательный аппарат, оснащённый крыльями и пропеллерами, который может взлетать и садиться вертикально. Уже разработаны двух- и пятиместные модели.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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