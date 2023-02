ANA, JAL и другие авиакомпании выбраны для управления летающими автомобилями на выставке Osaka Expo

Новости

Токио, 21 февраля (Jiji Press). Организатор выставки Osaka Expo 2025 заявил, что для участия в этом мероприятии выбраны японские авиакомпании ANA Holdings Inc. и Japan Airlines, а также другие операторы летающих автомобилей.

Ожидается, что летающие автомобили будут использоваться в качестве средства передвижения для посетителей выставки Expo в городе Осака в ходе их первого коммерческого использования в стране.

Японский торговый дом Marubeni Corp. и стартап SkyDrive Inc. также были выбраны операторами летающих автомобилей для выставки Osaka Expo. Американский производитель электрических самолётов Joby Aviation Inc. присоединится к проекту благодаря партнерству с ANA, материнской компанией All Nippon Airways.

Посадочная платформа, которая будет установлена на площадке Osaka Expo на искусственном острове Юмэсима, будет эксплуатироваться японской лизинговой компанией Orix Corp.

Летающий автомобиль – это небольшой электрический летательный аппарат, оснащённый крыльями и пропеллерами, который может взлетать и садиться вертикально. Уже разработаны двух- и пятиместные модели.

