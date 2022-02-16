Авиакомпания ANA вместе с американской компанией, спонсируемой Toyota, работает над созданием коммерческого «летающего автомобиля»

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15 февраля ANA Holdings Inc. объявила о создании делового альянса с Joby Aviation, американским стартапом, который разрабатывает электрический самолёт с вертикальным взлетом и посадкой («летающий автомобиль»). Компании рассмотрят возможность развития бизнеса «летающих такси» в Японии. Toyota Motor инвестировала в Joby и будет обеспечивать наземную транспортировку до места посадки и высадки. На фотографии – «летающее такси» Joby. Съёмка проводилась в Нью-Йорке, США, в августе 2021 г. (2022 Reuters / Andrew Kelly)

Токио, 15 февраля (Reuters). ANA Holdings объявила о создании делового альянса с Joby Aviation, американским стартапом, который разрабатывает электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, называемый «летающим автомобилем». Компании рассмотрят возможность развития бизнеса «летающих такси» в Японии. Toyota Motor инвестировала в Joby, а Toyota будет отвечать за наземный транспорт до места посадки/высадки.

ANA объявила, что займётся бизнесом по обслуживанию летающих такси, и указала, что будет стремиться реализовать эту услугу на Международной выставке 2025 года (Осака/Кансай Экспо), активизировав усилия по коммерциализации через партнёрство с Joby. В 2024 году компания Joby планирует развивать бизнес по эксплуатации летающих автомобилей в Соединённых Штатах, в связи с чем ​​искала партнёра в Японии для расширения деятельности за рубежом.

В будущем две компании будут совместно работать над развитием полётных систем, обучением пилотов и развитием наземной инфраструктуры, такой как управление воздушным движением, взлётно-посадочные порты, с целью реализации услуг по перевозке пассажиров, сосредоточенных в городских агломерациях.

«Летающий автомобиль» – это электрический летательный аппарат (eVTOL), который взлетает и приземляется вертикально. Он включает элементы вертолёта, дрона и небольшого самолёта. «Автомобиль» привлекает внимание благодаря возможности предоставления новых транспортных услуг, способных решить различные проблемы с дорожным движением, такие как заторы на дорогах и перевозки в безлюдных районах, с более низкими затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также обладает отличной безопасностью, экологичностью и бесшумностью.

Joby разрабатывает пятиместный «летающий автомобиль» с максимальной скоростью около 320 км/ч и максимальным запасом хода около 240 км. С его использованием время проезда от станции Осака (город Осака) до международного аэропорта Кансай (город Идзумисано, префектура Осака), может быть сокращено до 15 минут и менее, хотя сейчас на автомобиле этот путь занимает около часа.

Joby была основана в 2009 году, главный офис расположен в Калифорнии, США. Toyota приобрела долю в Joby через свой венчурный капитал в 2018 году и инвестировала 394 миллиона долларов в 2020 году (эквивалент в иенах на момент объявления составлял около 43 миллиардов йен). Предоставляя ноу-хау «Toyota Production System», она участвует в технологическом развитии дизайна, материалов и электрических систем, а также способствует массовому производству самолетов, улучшая их показатели по качеству и стоимости.

Конкуренция за новые средства передвижения по воздуху становится всё более жёсткой, о намерении разработать «летающий автомобиль» заявила компания Boeing в Соединённых Штатах, в этой сфере работают и начинающие компании в Европе и в Китае. Honda также разрабатывает свой самолёт с целью коммерциализации в 2030-х годах.

Перевод с японского языка Nippon.com.

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