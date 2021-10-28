Японский стартап намерен убедить пользователей суперкаров пересесть на летающий мотоцикл за 700 000 долларов
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ТОКИО (Рейтер). Японский стартап, поддерживаемый футболистом Хондой Кэйсукэ, надеется убедить богатых потребителей обменять свой суперкар на летающий мотоцикл (ховербайк) стоимостью 77,7 миллиона иен (680 000 долларов), который поступил в продажу 26 октября.
«XTurismo Limited Edition» от токийского стартапа по производству дронов ALI Technologies оснащён обычным двигателем и четырьмя двигателями с батарейным питанием и способен лететь в течение 40 минут со скоростью до 100 км/ч.
«До сих пор выбор заключался в перемещении либо по земле, либо по воздуху. Мы надеемся предложить новый способ передвижения», – сказал генеральный директор Катано Дайсукэ агентству «Рейтер».
Чёрно-красный ховербайк состоит из мотоциклетного корпуса с пропеллерами. В неподвижном состоянии машина опирается на посадочные полозья.
Стартап, спонсорами которого являются промышленные тяжеловесы Mitsubishi Electric и Kyocera, продемонстрировал мотоцикл, совершив короткий полёт в нескольких метрах от земли на гоночной трассе возле горы Фудзи.
Катано сказал, что в ближайшем будущем его использование будет ограничено такими трассами, на нём пока нельзя будет летать над загруженными дорогами Японии. Но, по его словам, мотоцикл может использоваться спасательными командами, чтобы добраться до труднодоступных мест.
Строгие правила безопасности в Японии сдерживают рост таких секторов, как сервис совместных поездок (райдшеринг). По словам Катано, ожидаемые изменения правил могут расширить потенциальные возможности применения мотоцикла.
Стартапы получают финансирование от разных компаний, в том числе калифорнийской Joby Aviation и израильской AIR, которые обещают открыть эру личного воздушного транспорта – от реактивных ранцев до летающих такси.
Коммерческий успех компании ALI Technologies, в число поставщиков которой входит производитель двигателей Kawasaki Heavy, поможет укрепить промышленное превосходство Японии в условиях смены поколений новых технологий, таких как беспилотный транпорт и электромобили.
(Репортаж Сэма Насси и Томоcигэ Акиры; редактирование Элисон Уильямс, перевод Nippon.com)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Дополнительная информация об ограничениях –
https://agency.reuters.com/en/copyright.html
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