Япония и США будут сотрудничать в разработке стандартов для летающих автомобилей

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Токио, 18 октября (Jiji Press). Министерство транспорта Японии и Федеральное авиационное управление США подписали соглашение о совместной работе по установлению правил и стандартов, направленных на практическое использование летающих автомобилей.

Японско-американское соглашение предусматривает обмен информацией, касающейся стандартов безопасности, лицензирования, правил эксплуатации и других положений, касающихся летательных аппаратов, рассматриваемых как транспортные средства следующего поколения.

Обе страны надеются, что соглашение поможет упростить процедуру аутентификации транспортных средств и другие процедуры.

Соглашение заключено в связи с тем, что Япония планирует использовать летающие автомобили в качестве средства передвижения на Всемирной выставке 2025 года в Осаке.

Американский стартап Joby Aviation Inc. 18 октября подал заявку на сертификацию своего электрического самолёта с вертикальным взлётом и посадкой для использования в Японии.

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